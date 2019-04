Madagascar: Ecoles doctorales - Des subventions allouées par l'Etat

« Toutes les Ecoles Doctorales vont bénéficier de différents matériels techniques. On peut citer entre autres, des vidéos projecteurs, des imprimantes et des matériels informatiques. Et pour la première fois, elles vont recevoir des subventions venant du ministère ».

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Rejo-Fienena Félicitée, l'a déclarée lors d'une visite inopinée à l'Université d'Antananarivo la semaine dernière. Et en matière de recrutement des enseignants au niveau des universités publiques, elle a rajouté que le traitement des dossiers des demandeurs est en cours. Par contre, « nous allons prioriser les titulaires d'une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) et des doctorats », a-t-elle évoqué.

Capacité d'accueil. Toujours dans le cadre de cette visite inopinée, l'insuffisance de la capacité d'accueil des universités publiques pour recevoir de nouveaux bacheliers, a été constatée. Comme solution, l'ouverture d'une formation en ligne pour deux filières, a été proposée à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines , mentions. Un partenariat avec une ONG en Allemagne, est en vue pour la construction d'un grand bâtiment pour le nouveau parcours en Master à l'Ecole supérieure de l'Agronomie. D'autre projet de construction sera aussi lancé pour améliorer la capacité d'accueil de l'Ecole Supérieure de la Polytechnique d'Antananarivo, sans oublier la dotation en matériels des six départements. Et pour la Faculté des Sciences, un nouvel amphi d'une capacité de 1 000 étudiants avec une grande salle équipée en vidéo projecteur et sonorisation, est prévu avec ses propres moyens.