Madagascar: Data sur l'effectivité de la décentralisation - L'option d'une collectivité intermédiaire avancée

« L'effectivité de la décentralisation à Madagascar ». Tel a été le thème du deuxième Data (DonakAfon'ny Tanora) de cette année à l'ex DLC Anosy, vendredi dernier.

Comme à l'accoutumée, quatre panelistes ont intervenu et sont tombés d'accord sur le fait que la mise en place d'une décentralisation effective nécessite plus que jamais de la bonne volonté et pas nécessairement des modifications au niveau des textes législatifs et réglementaires y afférents.

Représentation de l'Etat. Néanmoins, Manjaka Abraham Rajafetra, administrateur civil et yltpien estime que la décentralisation ne suffit pas. Pour lui, il faudrait bien doser, bien équilibrer la décentralisation et la déconcentration. « Il faut que les autorités décentralisées et les autorités déconcentrées soient sur la même longueur d'onde et que ces dernières contrôlent les premières », indique-t-il. Dans cette même optique, Imbiki Herilaza, magistrat, juge opportun de considérer, justement, l'effectivité de la décentralisation face à la représentation de l'Etat laquelle opère des contrôles de légalité sur les actes des collectivités territoriales décentralisées ou CTD.

Fokontany. Serge Zafimahova, le président de la plateforme Dinike, quant à lui, insiste sur les trois principes qui régissent la décentralisation, en l'occurrence, l'autonomie des CTD par rapport au pouvoir central, l'exercice du pouvoir territorial et l'autonomie budgétaire. Il réitère que les Fokontany devraient faire partie des CTD, et présider les Comités Locaux de Développement dans les trois Communes à statut particulier. Aussi, souligne-t-il, qu'en matière de décentralisation, il faut vulgariser les textes y afférents et en acquérir l'appropriation du peuple. « Ne confisquons pas, nous élites, les débats. Il faut qu'ils émanent de l'ifotony », précise Serge Zafimahova.

Collectivité intermédiaire. Mais Parfait Randrianitovina, directeur adjoint du projet Prodecid, n'est pas vraiment « optimiste » à ce que les Fokontany puissent être des CTD. A son avis, « il faut mettre en place des collectivités intermédiaires » qui pourraient se traduire en renforcement des pouvoirs ou de marges de manœuvre des Communes, par exemple. Et ce n'est pas tout. Parfait Randrianitovina exhorte, également, la « territorialisation des investissements publics » et encourage la « régionalisation ».