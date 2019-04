Madagascar: Défis du développement

Une visite historique. C'est ainsi que le Président Andry Rajoelina a qualifié le séjour de travail en terre malgache du 13e Président de la Banque Mondiale.

Défis du développement

Une visite historique qui marque surtout le point de départ de cette nouvelle ère du développement à Madagascar qui retrouve plus que jamais la confiance des bailleurs de fonds. Une ère des grands défis du développement marquée par ailleurs par le courage dont fait preuve le locataire d'Iavoloha, tel qu'il l'a exprimé lors du premier bilan de ses 100 jours d'effectivité au pouvoir. Un courage qui s'est manifesté par sa déclaration concernant les pétroliers qui réaliseraient des super bénéfices. Au sein de l'opinion, cette déclaration présidentielle de baisser les prix des carburants a été accueillie avec joie. Quoiqu'une frange de l'opinion reste sceptique et ne croit pas du tout que le Président puisse faire face à la puissance financière des sociétés pétrolières.

Mais comme l'a dit Andry Rajoelina, le TGV est en marche et il arrivera à bon port. Sur ce point, l'on croit savoir que les ministres du gouvernement sont à pied d'œuvre pour concrétiser cette déclaration du Président de la République. Toutes les possibilités seront ainsi envisagées. Et ce, pour la bonne cause, car au final, les trésoreries des foyers seront soulagées par cette baisse annoncée des prix des carburants. Et c'est ça aussi le défi du développement qui consiste à soulager les souffrances d'une population qui n'attend qu'à mieux vivre dans une société de plus en plus dominée par des intérêts privés trop enclins aux bénéfices.

Le défi du régime Rajoelina sera difficile à relever. Mais il n'est pas impossible car si les autorités mettent en œuvre leur capacité, il n'y a aucune raison à ce que ce peuple meurtri par tant d'années de misère puisse enfin relever la tête. Dans cette nouvelle ère du défi pour le développement.