Madagascar: Chocolat et cacao de Madagascar - Les produits stars au Château de Montigny Le Gannelon

Des séances de dégustation de chocolat ont eu lieu lors du salon.

Le salon du chocolat organisé tout récemment par l'Association pour la Promotion du Chocolat et de l'Industrie Chocolatière Malgache (APC ICM), au Château de Montigny le Gannelon en France, a été un franc succès. Plus de 1 500 visiteurs ont été enregistrés.

En effet, le chocolat et le cacao de Madagascar ont été les produits stars lors de cet événement. « L'objectif de ce salon est de faire découvrir l'incroyable richesse de la Grande île ainsi que la plantation de cacao dans la région d'Ambanja, sans oublier la traçabilité de la fabrication de chocolat dans le pays », a fait savoir Achille Rajerison, le président de l'APC ICM. Tous les chocolats fabriqués par des artisans et des industries chocolatières, y ont été exposés.

On peut citer entre autres, les produits de Chocolaterie Robert et ceux de Menakao qui exporte déjà aux Etats-Unis. « Ce n'est qu'un coup de pouce puisque nous affirmons une réelle volonté d'aider les planteurs de cacao afin de relancer cette filière porteuse. Une formation des jeunes en matière de fabrication de chocolat sur place, n'est pas en reste avec l'appui des Maîtres chocolatiers français dans le but de créer de la valeur ajoutée et des emplois. Redynamiser le cacao pour produire de chocolat de qualité contribue également à promouvoir la destination Madagascar », a-t-il poursuivi.

Plus de 1 500 visiteurs. Et parlant du salon du chocolat qui s'est tenu au Château de Montigny Le Gannelon, dix-huit stands ont été érigés pour mettre en valeur le criollo qui est une variété de cacao de Madagascar, très prisée sur le marché international. Des séances de démonstration de fabrication de chocolats à partir de cette variété de cacao de la Grande île suivies de dégustation, y ont été d'ailleurs organisées par des Maîtres chocolatiers, sans oublier les ventes expositions des chocolats produits à Madagascar. Des conférences portant sur les thèmes « la baisse de la production de cacao de Madagascar » et « la transformation de ce produit », y ont eu lieu entre-temps. A cette occasion, le projet de l'autoroute de chocolat a été présenté au grand public. Il s'agit notamment d'un concept économique et social innovant visant à promouvoir le tourisme sur un circuit bien tracé. Notons que plus de 1 500 visiteurs malagasy et étrangers, ont visité le salon du chocolat, d'après les explications des organisateurs. Des plats malgaches ainsi que des menus à base de chocolat fabriqué à partir du cacao de Madagascar comme les crêpes, ont été également servis au restaurant, toujours dans le cadre du salon. Les grands et les petits en ont bien savouré.

Talents. Par ailleurs, il y a eu diverses animations. A titre d'illustration, des jeunes malgaches ont pu démontrer leurs talents en musique de jazz lors de cet événement, sans compter l'animation effectuée par des artistes de renom. Il faut savoir que des membres du MEDEF et le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Madagascar à Paris, ont assisté à ce salon du chocolat. Les organisateurs prévoient déjà de réaliser le même événement le 12 mai prochain, mais cette fois-ci, ce sera au Meudon, selon leurs dires.