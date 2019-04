Madagascar: IIIe Semaine Flamenco - Rajery et Raul Rodriguez, du flamenco à la musique malgache

La présentation officielle de la troisième édition de la Semaine du Flamenco à Madagascar, organisée par le Consulat Honoraire d'Espagne à Madagascar, s'est tenue hier lors d'une conférence de presse en présence des artistes. Plusieurs manifestations seront au programme pour cette semaine riche en musique et en danse.

Créer un pont culturel entre l'Espagne et Madagascar, le projet n'est pas commun. Mais en y creusant davantage, la musique malgache et espagnole partagent bien plus que de simples notes en commun. C'est en tout cas dans ce sens que le partage entre Rajery et la compagnie Zarasoa, d'un côté, portant les couleurs malgaches, et Raul Rodriguez et Marco Vargas, sous le drapeau espagnol, se focalisera. Un échange culturel qui fera ressortir les liens qui existent déjà entre la musique de ces deux pays. « J'aime les échanges culturels. J'aime découvrir de nouvelles cultures, au-delà de celle de Madagascar » a affirmé Rajery hier, lors de la conférence de presse. « Les échanges me permettent d'acquérir de nouvelles techniques dans ma façon de jouer », ajoute-t-il. « J'ai hâte de commencer la résidence création », réplique Raul Rodriguez, visiblement déjà très inspiré. Cet artiste, musicien et anthropologue, a fait des recherches sur les influences africaines du flamenco. Et ce passage dans la Grande Île va beaucoup lui apporter.

Atelier, concert et conférence

Cette troisième édition de la semaine du Flamenco, organisée par le consulat honoraire d'Espagne, avec le soutien d'Air France, se démarque des deux premières de par son approche. Si durant les deux éditions passées, il s'agissait d'inviter des artistes espagnols qui ont donné des concerts de grande qualité à Madagascar, cette fois-ci, c'est basé sur un échange culturel entre les deux pays. Ainsi, Rajery et la compagnie Zarasoa effectueront une résidence création avec Raul Rodriguez et Marco Vargas pendant une semaine. La musique sera au centre du partage, le flamenco et la musique malgache ayant déjà comme point commun, celui d'être ternaire. Mais les artistes iront au- delà de cela et créeront une œuvre commune. Raul Rodriguez animera une conférence à l'Université d'Antananarivo, à la FLSH à 11h le 3 mai, sur « l'anthropo-musique et afro-flamenco, allées et venues ». Marco Vargas animera également un atelier flamenco. Le soir, à 19h, place au concert avec Rahery et Raul Rodriguez à l'IFM à partir de 19h. Le 4 mai, les deux musiciens seront de nouveau sur scène au Tranompokonolona Analakely à partir de 14h.