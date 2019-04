Cote d'Ivoire: FEMUA 12 - Deux soirées musicales époustouflantes à l'INJS

L' I NJS (Institut national de la jeunesse et des sports), Marcory. Il est un peu plus de 6h du matin, nous sommes déjà le dimanche 28 avril. Mais, sur la grande scène, l'ambiance est électrique.

En compagnie de sept de ces musiciens danseurs, Roga Roga, chef d'orchestre du groupe congolais Extra Musica, enchaîne les pas de danse endiablés.

Les huit hommes, agiles comme des femmes, cadencent leurs jeux de rein. La chorégraphie est parfaite huilée. Derrière, les musicos, dont le batteur, sont déchaînés. En face, le public est intenable. Ça danse presque partout...

Cette image saisissante traduit, à merveille, l'ambiance folle qui a baigné à l'Injs, lors des deux premières grandes soirées musicales de cette 12ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo dont le thème était : « Genre et développement».

Après une ouverture en fanfare, le mardi 23 avril dernier à Anoumabo, en présence de la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de ce Femua 12, suivie d'une kyrielle d'activités notamment le carrefour jeunesse (les rencontres professionnelles), le Femua Kids (destiné aux tout-petits), la journée dédiée au Burkina Faso, et celle consacrée à l'Union européenne, ce 12ème Femua, a entamé, vendredi soir, sa dernière ligne droite, la séquence « spectacles », à l'Injs. Ainsi, le nombreux public qui a effectué, cette nuit-là, le déplacement à l'Injs a vibré au son de la musique et de la voix captivante d'Allah Thérèse.

Un beau clin d'œil à la musique tradi-moderne avec cette icône de ce rythme musical en Côte d'Ivoire et surtout, un retour judicieux dans le passé, pour se remémorer, pour les spectateurs d'un certain âge, des moments inoubliables de leur enfance ou adolescence.

A l'affiche, on notait également les prestations de Mulukuku dj et Claire Bailly, qui ont replongé la foule dans l'ambiance du coupé décalé ; le récital envoûtant de la diva de la musique mandingue, la chanteuse malienne Oumou Sangaré, qui a remercié A'salfo, commissaire général du Femua, et ses amis de Magic System (Manadja, Goudé et Tino) pour cette initiative ; la balade mélodieuse du Rwandais Yvan Buravan ; le show époustouflant de la bouillonnante camerounaise, Mani Bella « Mme Palapala» ; l'immersion enivrante dans l'univers de la naija music avec la ravissante Chidinma qui a revisité ses meilleures chansons ; ou encore la note zougloutique palpitante apportée par Molière.

Autant ce plateau était alléchant, autant celui du lendemain, la seconde soirée musicale à l'Injs, ne manquait non plus de mordant.

Comme la veille, les festivaliers, sortis massivement, se sont, de nouveau, éclatés, avec, bien entendu, Extra Musica qui a revisité ses grands succès et clos, en beauté, au bout d'une heure de concert intense dans une ambiance hystérique cette longue nuit musicale.

Laquelle avait débuté avec la prestation de l'Ivoirien Bi Pomi Junior, suivie de celle de la Burkinabé Mariah Bissongo. Deux artistes qui ont invité la foule à un voyage musical au cœur de leur terroir.

Ensuite, Josey a bercé les spectateurs avec sa voix douce, avant de céder le micro à un virevoltant Femi Kuti, fils de l'illustre Fela Kuti, qui a transporté la foule dans l'univers rythmé de l'afrobeat, un cocktail explosif de jazz, funk et de sonorités traditionnelles nigérianes.

Puis, la reine du Matiko, aujourd'hui basée en France, Chantal Taiba, a renoué et communié avec ses fans. Les férus du hip hop ont trouvé leurs comptes avec le flow percutant de Kaaris, rappeur hardcore français d'origine ivoirienne au corps bodybuildé.

Vêtu d'un tee-shirt jeune, il a littéralement mis le feu à l'Injs, avec le soutien de Didier Drogba, qui l'a rejoint sur le podium.

Malheureusement, sa prestation, de bonne facture, a été perturbée par une bousculade provoquée des jeunes surexcités, obligeant la police à répliquer à coups de matraque et de gaz lacrymogène pour ramener le calme. Toute chose qui a occasionné une heure d'interruption du concert et quelques blessés.

Enfin, Dj Kerozen, l'artiste coupé décalé en vogue du moment, a distillé, ses textes forts et mélodieux, porteurs d'espoir, qui exhortent au courage et à la persévérance, et surtout à ne pas céder au désespoir.

Deux soirées de folie musicale, qui ont tenu leurs promesses, et achèvent, encore, de convaincre, si besoin en était encore, que le Femua est le plus grand festival musical de Côte d'Ivoire, de la sous-région, et l'un des plus importants du continent.

Toutefois, on regrettera les incidents du samedi soir, qui ont failli gâcher la fête, et aussi le retard avec lequel les spectacles ont commencé, ce qui a chamboulé les horaires prévus et contraint le public à rester plus tard sur les lieux, parfois jusqu'au petit matin.

Après Abidjan, le Femua 12 a connu son apothéose, dimanche, à Gagnoa avec les shows de Claire Bailly, Molière, Dj Kerozen, Kaaris et Mulukuku DJ. ADN de ce festival, l'action sociale a été inévitablement présente, avec entre autres, la réhabilitation de l'Institut de formation et d'éducation féminine (IFEF) d'Anoumabo, à Marcory ; l'inauguration d'un centre d'accueil pour orphelins à Bingerville et celle de l'EPP Magic System de Bayékou Bassi, dans la région de Gagnoa.

Au total, 16 artistes, dont 8 hommes et 8 femmes ont constitué, cette année, l'affiche du festival. Rideau sur le Femua 12. Rendez-vous en 2020 pour le Femua 13.