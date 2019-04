Sénégal: Sensibilisation des institutions sur le rôle de l'information dans les entreprises africaines - Le CAVIE ambitionne de mettre dans chaque état une antenne locale

Pour sensibiliser les institutions et les entreprises sur le rôle que tiendront le savoir et l'information au sein des organisations, le Centre africain de veille et d'intelligence économique (Cavie) compte mettre dans chaque Etat africain une antenne locale.

L'annonce a été faite par le représentant résident de Cavie au Sénégal Lassana Gagny Sakho qui s'exprimait hier, lundi 29 avril, lors de la cérémonie d'ouverture des Etats généraux de l'intelligence économique africaine qui se tient à Dakar du 29 au 30 avril à Dakar.

Le Centre africain de veille et d'intelligence économique (CAvie) ambitionne de mettre dans chaque Etat africain une antenne locale chargée de sensibiliser les institutions et les entreprises sur le rôle de plus en plus important que tiendront le savoir et l'information au sein des organisations.

L'annonce a été faite par le représentant résident de Cavie au Sénégal, Lassana Gagny Sakho. Il s'exprimait hier, lundi 29 avril, lors de la cérémonie d'ouverture des Etats généraux de l'intelligence économique africaine qui se tient du 29 au 30 avril à Dakar.

« L'intelligence économique doit être le socle de la compétitivité des organisations. Cela leur permettra de mieux appréhender leur environnement, de s'adapter aux marchés, de se positionner par rapport à la concurrence, et d'anticiper les mutations.

Il faudra cultiver la recherche systématique d'informations, maitriser la nature et l'envergure des besoins, pour mieux orienter et qualifier ce processus de collecte organisée de l'information », a-t-il fait savoir.

Selon lui, l'Afrique émergera de ses affres économiques « le jour où nos institutions et nos entreprises s'engageront à faire de la bataille de l'information une priorité aussi bien dans sa collecte que dans sa maitrise ».

Aussi, pour pallier à la faible pénétration de l'intelligence économique chez les décideurs africains, indique-t-il, un travail pédagogique doit être fait.

« La perception de la valeur ajoutée que l'IE pourrait apporter dans leur processus et leur capacité de prise de décision est toujours réduite à sa portion congrue », soutient-il.

Le président du Cavie international Guy Gweth a souligné pour sa part la nécessité d'avoir des dispositifs de défense beaucoup plus forts, rigoureux et plus adaptés à la nouvelle donne internationale.

Pour lui, tant que des acteurs économiques des puissances étrangères seront en situation de nous offrir des infrastructures, on sera loin du compte.

« L'indépendance, l'autonomie, notre capacité à devenir nous-mêmes un acteur de poids international passe par la capacité à nous doter des instruments de souveraineté », a-t-il fait savoir.