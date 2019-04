Sénégal: Lendemains de formation du gouvernement - Le Ps joue la prolongation

Après la mini-crise qui a failli toucher l'Apr du président Macky Sall, suite aux frustrations nées de la composition du premier attelage gouvernemental devant inaugurer le quinquennat, c'est vraisemblablement au tour du Parti socialiste d'en ressentir les contrecoups.

La démission de son porte-parole adjoint, Moussa Bocar Thiam, semblerait en effet entrer en droite ligne dans le lot des incriminations, tacites ou sourdes, contre la reconduction des ministres Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye, dans le nouveau gouvernement de Dionne. Un déni de turn-over difficile à accepter par certains responsables socialistes.

Vraisemblablement, les frustrations nées de la formation du gouvernement semblent avoir fini de titiller le Parti socialiste d'Ousmane Tanor Dieng.

Son porte-parole adjoint qui parait ne plus se retrouver dans la configuration actuelle du compagnonnage avec l'Apr a ainsi officialisé son départ dudit parti, lors d'une conférence de presse tenue samedi après-midi, pour rejoindre... l'Apr.

D'après des sources concordantes, le maire de Ourossogui digérerait difficilement sa frustration née particulièrement de la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et d'Aminata Mbengue Ndiaye dans le nouveau gouvernement.

Anciens titulaires aux départements ministériels respectifs de l'Education et de l'Elevage, les deux responsables socialistes adoubés par leur secrétaire général et président du Hcct, se sont retrouvés dans la nouvelle équipe du Pm Dionne comme ministre de l'Eau et de l'Assainissement et ministre de la Pêche et de l'économie maritime.

Ousmane Tanor Dieng n'ayant pas opté pour un turn-over de ses ministres dans le nouvel attelage gouvernemental, la pilule aurait été dure à avaler pour certains Socialistes qui, du reste, râleraient dans les chaumières.

Et même si les secousses ne sont pas telluriques, la formation politique fondée par Léopold Sédar Senghor serait en train de bouillonner de l'intérieur.

L'on supputerait ainsi que le départ du maire de Ouorossogui Moussa Bocar Thiam n'est que le début d'une saignée qui se prépare au sein des « Verts de Colobane ».

Alors même que le parti hérité de Senghor et Abdou Diouf qui avait fini de traverser une zone de turbulence avec la « fronde » des Khalifistes tentait ces derniers temps-ci de rabibocher les positions avec ses anciens bannis !

On se rappelle ainsi l'appel de pied lancé, au lendemain de la présidentielle, en direction des anciens membres du parti qui avaient été exclus, en raison de leur proximité avec l'ancien maire déchu de Dakar, Khalifa Sall.

Apparemment, le Parti socialiste dont le secrétaire général serait en « convalescence » en France est parti pour un autre épisode sombre de son itinéraire dans Bennoo Bokk Yaakaar.

A moins que Tanor ne rapplique daredare pour éteindre le feu. Comme Macky Sall l'a fait dans son parti, au lendemain de la formation du gouvernement.

Pour rappel, la nomination du gouvernement, suite au passage en force de Macky Sall au premier tour de la présidentielle, n'avait pas seulement fait des heureux au sein du parti présidentiel, en l'occurrence l'Alliance pour la République.

Beaucoup de frustrations avaient été ressenties, quoique non explicitement exprimées, soit par des ministres non reconduits soit par des responsables apéristes non primés pour siéger à la table du Conseil des ministres.

Le chef de file de l'Apr et président de la République avait su gérer en interne ces frustrations, par le biais d'un secrétariat exécutif national transformé en «ndeup» ou en «cour martiale». Devant la détermination du patron de l'Apr, l'on est vite rentré dans les rangs.

En contrepartie, Macky Sall avait su glisser dans la bouche de certains de ses partisans un petit bonbon pour calmer leurs attentes ministérielles non satisfaites.

Ousmane Tanor Dieng saura-t-il user d'un pragmatisme similaire pour taire au sein du Ps toute velléité de rébellion autre que celle Moussa Bocar Thiam?