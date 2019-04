Sénégal: Absents dans le recrutement de la fonction publique - Les préparateurs en pharmacie et prothèse dentaire demandent réparation

Depuis plusieurs années, aucun préparateur en pharmacie (pphcie) ou technicien de labo prothèse dentaire (Tlpd) n'a été recruté dans la fonction publique. Un constat fait par les bénéficiaires regroupés au sein d'une association. Ces derniers ont fait face à la presse pour alerter sur leur situation.

Ils sont plus d'une centaine à être formés Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social comme préparateurs en pharmacie (pphcie) et techniciens de labo prothèse dentaire (Tlpd), depuis le démarrage de ces filières.

Aujourd'hui, après dix ans, les bénéficiaires montent au créneau pour dénoncer leur absence dans les recrutements de la fonction publique, au cours de ces trois dernières années.

Selon le président de l'association nationale des prothésistes, M.Diedhiou, cette situation s'était aussi produite antérieurement. «Nous sommes plus d'une centaine formés et juste 1/10 a été recruté» a-t-il renseigné.

Ces derniers ont aussi déploré le fait que des personnes non habilitées à occuper leur poste, le sont dans les structures de santé. « Selon la loi, l'article L 571 à L578 du code de la santé publique stipule qu'eux seuls sont autorisés à seconder le pharmacien dans leurs différentes tâches.

Mais, cette loi n'a pas été respectée car on constate dans les structures sanitaires publiques que ces fonctions de préparateurs en pharmacie sont attribuées à d'autres corps de santé et non-habilités au détriment des bénéficiaires » a fait avoir Gora Adrien Diop de l'Association des préparateurs en pharmacie.

Et de renseigner : « En réalité, la quasi-totalité des structures de santé sont équipées de cabinet dentaire mais pas de labo pour les prothésistes.

En effet, l'Etat ne recrute pas des prothésistes dentaires, ce qui met en chômage ces derniers ». Face à cette situation, ces derniers dénoncent une discrimination à leur égard dans la fonction publique.

Au niveau de la formation, les sortants de ces filières ont aussi renseigné que depuis un bon moment, l'Etat a suspendu la formation des pphcie et des Tlpd.

Une chose qu'ils déplorent. A cet effet, ils interpellent l'ordre national des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens, la direction de la pharmacie et du médicament et tout naturellement le ministère de la Santé et de l'action sociale « à revoir cette pratique qui n'est pas conforme à la réglementation de la dispensation du médicament voire ne répond pas au crédo du Président de la République, à savoir le Sénégal Emergent».

En plus de leur recrutement dans la fonction publique, les bénéficiaires demandent à l'Etat du Sénégal, un avancement d'échelon, un plan de carrière mais aussi une retraite au Fonds national de retraite (Fnr).

Pour le rappel, le rôle du préparateur en pharmacie est de seconder le pharmacien dans toutes ses tâches tandis que le technicien de labo prothèse dentaire fabrique les prothèses en collaboration avec le dentiste.