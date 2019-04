Sénégal: Sonatel investit le marché gambien

Le groupe Sonatel vient de faire son entrée en territoire Gambien, par la signature d'un accord pour une acquisition de 91,6% de Zoom Wireless. Une occasion pour le premier opérateur de téléphonie du Sénégal de consolider sa suprématie en Afrique de l'Ouest.

Apres le Mali en 2002, les deux Guinées en 2007, et la Sierra Léone en 2016, la Gambie devient le cinquième pays de l'Afrique de l'Ouest à bénéficier des services du plus grand opérateur de téléphonie au Sénégal, le groupe Sonatel.

Un communiqué parvenu à la rédaction de Sud quotidien informe que la Sonatel a conclu un accord pour une acquisition de 91,6% de Zoom Wireless, détenteur d'une licence de fournisseur d'Access internet(Fai), en Gambie.

Une acquisition qui se fait en partenariat avec Téranga Capital qui prendra une participation minoritaire dans le capital de la société.

Il faut rappeler que Téranga capital est une société d'investissement à impact dédiée au financement et à l'accompagnement de Petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up à fort potentiel de croissance au Sénégal et en Gambie.

Son objectif est d'apporter une solution innovante pour répondre aux besoins de financement de ces entreprises compris entre 50 millions et 300 millions FCFA.

Teranga Capital renforce les fonds propres et devient actionnaire minoritaire des PME sur un horizon de temps de l'ordre de 5 ans, et assure un accompagnement actif et personnalisé en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise partenaire.

En signant cet accord de partenariat, Sonatel consolide ainsi sa position de leader dans le secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest, grâce notamment à la stratégie de croissance externe mise en œuvre depuis plusieurs années.

En plus de son marché historique au Sénégal, les opérations de croissance ont permis à Sonatel de maintenir des parts de marché fortes et dynamiques dans 4 pays que sont le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau et la Sierra Leone.

De ce fait, les investissements prévus sur les prochaines années en Gambie permettront aux populations de profiter de l'expertise et du dynamisme des Groupes Sonatel et Orange en terme d'innovation et de développement de l'écosystème numérique.