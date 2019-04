Sénégal: Fast-track pour l'éducation - Cheikh Mbow edicte sa liste

Dans une stratégie dite « Fast-track », le coordinateur de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) décline quelques enjeux pour le secteur de l'éducation.

Cheikh Mbow invite les autorités à la résolution des problèmes récurrents du secteur de l'Education et de la Formation, notamment la question de l'Etat civil, les lenteurs administratives incompréhensibles, les abris provisoires. L'assainissement et la sécurisation de l'environnement des écoles fortement pollué par la « cantinisation ».

A la mode désormais des actions gouvernementales, le « Fast-track » est une manière pour le président de la République de mettre un coup d'accélérateur pour la prise en charge plus rapidement des besoins urgents de la population.

On parle, entre autres, du désencombrement de la capitale, Dakar et l'intérieur du pays, de l'administration qui va s'inscrire dans un nouvel élan de réformes et de transformations et enfin le capital humain.

Ce dernier constitue un véritable enjeu poussant les acteurs de l'éducation et de la formation à étaler une liste pour amener le gouvernement à l'inscrire dans ses actions en mode Fast-track.

Le coordinateur de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) est sans ambages « pour la résolution des problèmes récurrents du secteur de l'Education et de la Formation ».

Cheikh Mbow parle d'une administration diligente et performante, capable de relever des défis. Il cite la question de « l'Etat civil avec les milliers d'enfants sans pièce d'Etat civil et dont le cursus scolaire est ainsi compromis.

Il propose : « avec les technologies actuelles, nous disposons d'outils remarquables en plus des expériences alternatives réussies dont la valorisation aiderait sûrement à résoudre ce récurrent problème ».

Sur la persistance du phénomène des enfants vivant dans la rue et l'existence prouvée de plus d'un million cinq cent mille (1 500 000) enfants encore hors de l'école, Cheikh Mbow déplore l'absence de stratégies adaptées et pertinentes et plaide pour l'élargissement de l'offre éducative pour une prise en charge des enfants.

Le Fast-Track » doit, indique-t-il, pouvoir régler les lenteurs administratives incompréhensibles poussant l'enseignant à quitter sa classe pour s'occuper de l'évolution de son dossier personnel. « Des mesures fortes s'imposent pour que la politique de modernisation de l'administration soit opérationnalisée », dit-il.

Le «Fast-Track », selon Cheikh, doit aussi s'attaquer à l'assainissement et la sécurisation de l'environnement des écoles fortement pollué par la «cantinisation», les abris provisoires, la divagation des animaux, les dépôts d'ordures ...

«La résolution des problèmes récurrents du secteur reste un préalable à tout effort sérieux vers l'émergence», précise Cheikh.

Non sans inviter les organisations de la société civile à cultiver une synergie d'action et à construire un engagement citoyen effectif pour accompagner davantage l'Ecole sénégalaise à tous les niveaux.