Sénégal: Dégradation du littoral au niveau des corniches ouest et est - Oumar Youm déplore l'ampleur du phénomene

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, celui de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et leur collègue en charge de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, ont effectué une visite hier, lundi 29 avril, sur les corniches Est et Ouest de Dakar pour s'enquérir de la menace de l'avancée de la mer au niveau de cette partie des côtes sénégalaises.

Après avoir relevé que cette visité est une instruction présidentielle, Me Oumar Youm a déploré «les dégradations notoires» sur les lieux.

Il trouve important, de ce fait, que des solutions soient trouvées. Mieux, il a reconnu l'importance de renforcer le dialogue entre les différentes structures qui interviennent sur la corniche.

La coordination des activités est d'autant plus importante car, à côté des projets qui seront initiés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le programme Waca, le département de l'Urbanisme a prévu, selon Me Oumar Youm, un Programme de rénovation du littoral sur une longueur de 25 km.

Le ministère des Infrastructures, à travers Ageroute, a réalisé des infrastructures sur l'axe qui va du Mole 1 au Lagon. Achevés en 2017, les travaux ont permis de remettre à niveau cette partie de la corniche Est, fait-il savoir.

A signaler que cette zone a été touchée par les fortes pluies de 2014 et 2015 qui avaient même englouti la route.

D'autres travaux seront initiés dans des parties affectées par l'avancée de la mer, à l'instar des parties qui se trouvent derrière le Palais présidentiel et le Bloc des Madeleines.

Ils seront réalisés dans la continuité des infrastructures conçues sur la corniche Ouest. Aussi bien pour le Bloc des Madeleines que la partie derrière le Palais présidentiel, les travaux sont estimés à 1,3 milliard F CFA, pour chaque entité.