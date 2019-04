Sénégal: Matérialisation des accords - L'alliance And Gueusseum invite à la vigilance

L'Alliance des syndicats autonomes de la santé/And Gueusseum a rendu public un manifeste pour inviter tous les militants à rester vigilants sur la matérialisation des points de revendication. Il s'agit notamment de l'ouverture de négociations pour un système de rémunération juste et équitable pour les agents de l'Etat, la signature du décret portant Organigramme-Type des Collectivités territoriales et la révision de la gouvernance de l'Hôpital Abass Ndao. And Gueusseum insiste sur l'organisation des assises sur les urgences médicales et chirurgicales.

Pour les sages-femmes d'Etat et les infirmières et infirmiers d'Etat, And Gueusseum préconise la création pour ces deux métiers d'un Conseil de l'Ordre.

Un autre point soulevé par And Gueusseum est l'érection des Directions régionales de la santé et de l'action sociale et l'ouverture des filières de formation en master à l'Endss.

L'Alliance salue par ailleurs la séparation des fonctions « d'acheteur et de vendeur de soins » par le ministère de la Santé et de l'action sociale par la migration de l'ACMU vers le ministère du Développement communautaire réglant ainsi la problématique de son ancrage, de même que l'érection de la Direction générale des établissements de santé (Dges) en lieu et place de la DES. Non sans exiger du Gouvernement un accompagnement idoine de la réforme hospitalière.