Cameroun: Gestion des réfugiés centrafricains - Un accord tripartite en vue

Sujet au menu de l'audience accordée par le Minrex à l'ambassadeur de RCA au Cameroun, accompagné du représentant résident du HCR au Cameroun, vendredi dernier.

Le Cameroun abrite plus de 275 000 réfugiés centrafricains. Ces chiffres proviennent du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun. Les mouvements de retour volontaire de ces réfugiés devraient très bientôt être encadrés entre les deux pays. C'est le sens du projet d'accord tripartite entre les gouvernements du Cameroun, la République centrafricaine et le HCR en préparation.

Le sujet était au menu des échanges au cours d'une audience accordée vendredi dernier par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, à Martial Beti-Marace, ambassadeur de RCA au Cameroun, accompagné de Lazare Etien Kouassi, représentant résidant de HCR au Cameroun. A en croire l'ambassadeur Martial Beti-Marace, le projet est en bonne voie.

« C'est une audience commune et concertée que nous avons voulue avoir avec le ministre afin de nous enquérir davantage du processus d'Accord tripartite entre le Cameroun, la RCA et le HCR, pour le retour volontaire des réfugiés centrafricains. Nous avons été rassurés par la réponse du ministre et nous sommes très instruits par rapport à ses propos », a-t-il confié.

Un projet pour lequel le HCR ne ménage aucun effort en vue de la protection des réfugiés vivant en terre camerounaise. « Les chiffres évoluent. Les dernières statistiques que nous avions des réfugiés centrafricains fixent à un peu plus de 260 000 la grande majorité se retrouvant dans la région de l'Est, une partie dans l'Adamaoua et l'autre dans la région du Nord. On a aussi un petit groupe de réfugiés urbains à Yaoundé et Douala. Ce qui nous fait entre 260 et 270 000 réfugiés centrafricains », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le rapatriement des réfugiés, les hôtes du Minrex ont dit ne pas avoir de date pour le moment. Un groupe de travail se penche justement sur les termes de cet accord afin de veiller à ce que ce retour se fasse dans la sécurité et la dignité. Comme l'a précisé l'ambassadeur centrafricain, « la signature ne vaut pas forcément le retour immédiat ».