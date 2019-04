Afrique: UBA fête 70 ans d'excellent service clientèle lors de sa soirée de gala spéciale 'CEO Awards'

Le groupe financier panafricain, United Bank for Africa (UBA), qui opère dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, a fêtéle 27 avrille 70e anniversairedu lancement deses opérations lors d'un événement aussi excitant que nostalgique.

Des clients, amis et sympathisants de la banque, venant de tous les secteurs, se sont joints au groupe UBA, conduit par son président, M. Tony O. Elumelu, afin de commémorer 70 années d'héritage de cette organisation qui, au fil des décennies, est devenue l'un des géants du secteur financier en Afrique.L'anniversaire de platine de UBA a été associé à la cérémonie annuelle de remise des prix de la banque, 'UBA CEO Awards'. Des membres du personnel des 23 pays d'implantation de la banque, qui avaient excellé au cours de l'année écoulée, ont été récompensés en présence de milliers d'invités.

Un prix a été décerné à un membre du personnel nominé « Employé de l'année » dans chacun des 23 pays, pour son travail acharné en 2018. Le meilleur employé d'UBA Cameroun, Thierry ZOA, est Profit Center Manager de l'agence VIP UBA à Yaoundé. Il s'est distingué par son travail de qualité, sa résilience, son dévouement et le respect des valeurs de la banque dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

Ont assisté à la cérémonie épique, des rois et autres personnalités traditionnelles, des capitaines d'industrie, des dirigeants politiques, des clients et amis de la banque.

M. Tony Elumelu, Président du Groupe UBA, a fait remarquer que UBA demeure une institution financière de premier plan sur le continent et le fait de marquer son 70e anniversaireconstitue un exploit louable.

Il a déclaré: "C'est le moment de célébrer le riche héritage et le legs de UBA pendant 70 ans et de dire à tous ceux qui ont contribué à fairede UBA ce qu'elle est aujourd'hui, que nous apprécions tout ce qu'ils ont fait et comment ils ont veillé à ce que les capitaux investis dans la banque au cours des dernières décennies portent fruits".Tony Elumelu, qui a invité sur scène tous les anciens Présidents, membres du conseil d'administration et autres dirigeants, ainsi que les cadres supérieurs passés et présents, a déclaré :"C'est un moment précieux pour nous, et nous tenons à remercier tous ceux qui nous l'ont rendu possible d'être où nous sommes aujourd'hui. Merci à tous, à nos clients, à toutes les parties prenantes et à tous ceux qui sont passés par UBA et qui ont travaillé dur pour jeter les solides bases de la création d'une institution de premier plan. 70 ans, c'est un chiffre énorme, une réalisation marquante", s'est-il enthousiasmé.

Le Directeur Général du Groupe, M. Kennedy Uzoka, a évoqué les réalisations de la banque au cours des 70 dernières années et quelques-uns de ses objectifs pour les années à venir, en félicitant le personnel pour son travail acharné et sa résilience qui ont permis à UBA de conserver sa position en tant que première banque de choix en Afrique.

"Chaque année, notre tradition est d'apprécier les personnes qui ont tout mis en œuvre et qui ont su se dépasser pour offrir d'excellents services à nos clients. Cette année est encore plus excitante parce que nous célébrons le 70e anniversaire de notre existence".

Ont donné de brillants spectacles des artistes de renom comme Olamide, Phyno, Patoranking, Dbanj,Tiwa Savage et Wizkid, qui n'a offert rien de moins que le meilleur du divertissement.UBA se démarque en tant que banque panafricaine qui s'efforce sans relâche de devenir un modèle sur le continent en créant de la valeur ajoutée pour ses clients et en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus strictes nécessaire à la pérennité d'une institution financière.

UBA Cameroun est fier de faire partie de ce groupe qui a pour priorité de satisfaire tous les clients. Après plus de 10 ans d'activité dans le pays, UBA Cameroun est sur le point d'étendre son réseau, de fournir la meilleure expérience client possible ainsi que des produits et services modernes et adaptés.