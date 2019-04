Congo-Brazzaville: Livre - Les élèves face à l'importance de la lecture

Pousser les écoliers à lire, tel est le sens de l'activité organisée récemment au site de l'école Joseph Perfection, à Massengo, dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri. Elle a été placée sous la patronage du ministère de la Culture et des arts à travers la direction départementale du livre et de la lecture publique, avec la participation du Forum des gens des lettres.

L'activité a été marquée, entre autres, par des tables rondes, rencontres auteurs/ public, expositions iconographiques/ ouvrages, échanges libres, animations. La parade littéraire, la présentation des résultats du concours ainsi que la remise des prix et la représentation théâtrale avec le groupe de Joseph Perfection éducation (JPE) ont été au centre de cette activité.

Le coordonnateur de JPE, Stève Mayama, a indiqué à la communauté éducative que loin des spéculations, le club des amis du livre et des arts n'a qu'un seul but, celui de s'occuper des jeunes, de prendre soin de leur formation en constatant l'insouciance d'apprendre des jeunes africains.

« Les jeunes africains, on en parlera encore et encore, car ils sont les futurs véritables bâtisseurs de l'Afrique de demain. Pourtant ! ils ne cessent de s'adonner aux réjouissances, aux jouissances et aux plaisirs de la chair et du monde, oubliant que la vraie satisfaction est celle que l'on tire d'un travail consenti et bien réussi. Oui, ils oublient que la lecture est un moyen de lutte contre l'analphabétisme, les comportements déviants », a déclaré le coordonnateur de JPE. Avant de paraphraser un illustre africain qui disait : « Si on veut cacher l'information à un Africain, il faut la mettre dans un livre ... »

Des tels propos, a-t-il espéré, doivent les requinquer. Car, pendant que le monde avance, a-t-il soutenu, les jeunes africains en général préfèrent danser et n'affichent aucune attitude responsable qui déterminera leur vie. Non seulement qu'ils dansent, mais aiment également s'amplifient d'alcool, oubliant que l'avenir se prépare dès maintenant, a déploré Stève Mayama.

Faire du livre un instrument incontournable de la formation

Enfin, le coordonnateur de JPE a demandé aux jeunes de conjuguer des efforts « pour une impulsion des clubs de lecture permettant à ce que la lecture soit un crédo pour les jeunes africains, en faisant du livre un instrument incontournable de la formation et de l'information tout en soutenant ceux qui les produisent ».

Les deux tables rondes organisées à cette occasion ont porté essentiellement sur : « Une idée- un livre » animée Jessy E. Loemba avec comme modérateur Yoan Milandou et Chimelie Mpoh ; et « L'importance du livre à l'école » animée par Pierre Ntsemou, avec comme modérateur Chimelie Mpoh.

Pierre Ntsemou, inspecteur honoraire, écrivain et critique littéraire, a indiqué que le livre est de tous les supports didactiques déterminants au service du succès scolaire. Il est celui qui fait l'unanimité tant chez les acteurs, praticiens du sacerdoce de Montaigne ou de Rousseau que chez d'anonymes observateurs de la chose éducative quant à l'incontestable rôle premier qu'il joue dans l'apprentissage des uns, les élèves et étudiants, et l'exercice des autres, les boulangers pédagogiques que sont les enseignants. Il a estimé qu'on ne peut imaginer le métier d'enseignant ou une situation d'apprentissage sans livre. Car, tout ce qui est à enseigner est consigné dans des livres... . Le livre est donc comme l'air dont est doté l'être humain à sa naissance, condition sine qua non de vie, a-t-il laissé entendre.