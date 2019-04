Ile Maurice: Textile - Les ex-employés de Palmar Ltd et Future Textiles Ltd payés

Enfin la lumière au bout du tunnel pour les ex-employés de Palmar Ltd et de Future Textiles Ltd. Le paiement de leur temps de service qu'ils réclamaient se fera ce mardi 30 avril.

Les 900 employés de Palmar Ltd et des 73 travailleurs de Future Textiles Ltd recevront une partie de leur argent aujourd'hui. Le 15 mai prochain, ils auront le restant du montant qui leur est due. Prema Ancharaz, ancienne employée de Future Textiles Ltd, peine à cacher sa joie. Depuis le début, elle ne voulait pas intégrer le «Workfare Programme». Avec sa compensation en main, elle a l'intention de lancer sa propre affaire.

Mais cet argent n'a pas redonné le sourire à tout le monde. Dev Ramdowar, qui travaillait à Palmar Ltd avant la fermeture de l'usine, confie qu'il n'est pas au bout de ses peines. «Impe diffisil pou nou gagnn travay akoz laz nounn arrivé» dit-il sans masquer l'inquiétude dans sa voix.

Pour rappel, depuis la fermeture de ces deux usines, les employés demandaient le paiement de leurs temps de service.