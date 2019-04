Togo: Un nouveau coach pour Kotoko de Lavié

Kotoko FC de Lavié a officialisé la nomination de Samuel Ekoe Galé au poste d'entraineur de l'équipe première. Il s'engage pour une durée de 3 ans avec pour objectif la montée en première division la saison prochaine.

Togolais d'origine et ayant une nationale allemande, Samuel Ekoé Galé est le nouvel entraineur de Kotoko FC de Lavié.

Dépêché depuis Mouscron ( D1 Belge) où il est l'actuel coach de l'équipe réserve, le natif d'Aneho est arrivé à Lomé le 23 avril 2019 pour passer 4 jours avec le groupe avec à la clé une victoire (2-1) face à l'étoile Filante en match amical disputé à la fin de son séjour.

Il a signé son contrat ce 29 avril 2019 mais dirigera sa première séance d'entrainement en juillet prochain.

Le parcours de Ekoé Galé en tant que joueur et entraineur

Ancien international togolais pour avoir fait la sélection A du Togo et des Juniors, Samuel Ekoé Galé fait partie de la promotion des internationaux togolais comme Emmanuel Adebayor Sheyi, Djima Oyawolé et Olufadé Adekamni formée à l'Academy Akoussah et qui a déposé ses valises à Metz.

Parrainé par l'ancien international togolais Loglo Komla, le technicien agé de 43 ans, Samuel Ekoé Galé possède un bon bagage en tant qu'entraineur en Europe.

Diplômé en UEFA A en France après avoir obtenu celui de l'UEFA B en Belgique, Ekoé Samuel Galé alterne l'identité tactique du football allemand, à la formation belge en passant par l'aspect technique des joueurs comme enseigné dans les centres de formation de France.

Il a entrainé en Belgique les U-15 de DOTTIGNIES, les U17 à Herseaux et les nationaux U19 à Luingne. Ses résultats lui ont ouvert les portes de l'équipe professionnelle du RMP, de Mouscron.

Il a gravi les échelons en s'occupant d'abord des U-14 et U-15. Ensuite, passé trois saisons avec l'équipe réserve. Il a remporté deux éditions du championnat des U15.

En France, il a fait ses preuves avec les équipes de Lille Sud, Neuville-en-Ferrain et U19 et l'équipe première de Barbe d'or Roubaix. Il a terminé second avec les deux équipes.

Les rêves de Ekoé Galé

Alors que son rêve est de revenir en Afrique, Galé était courtisé en Guinée Equatoriale, au Ghana et en Côte d'Ivoire. La rencontre avec le président du club de Kotoko, Agoulou John Ananie en début d'année 2019 lui a fait changer d'avis.

Parti en Europe, il y a 25 ans, Samuel Galé n'a jamais oublié son pays. Marié à une journaliste belge et père de trois enfants, il a muri, ensemble avec Florent Ibenge l'idée de construire le football africain.

« Je vais bientôt rentrer comme l'a fait mon ami et promotionnaire Florent Ibengue (NDLR : sélectionneur de la RDC) qui fait du bon boulot au Congo », avait-il dit en juin 2016 au quotidien afriquefootball.com.

Le désormais entraineur des Porc Epic ne cache pas ses ambitions qui l'ont amené dans son pays : « Mon rêve est d'être à la tête de la sélection du Togo, mais chaque chose en son temps.

Je ne veux pas brûler les étapes » nous a-t-il soufflé et il commence par le plus difficile, un championnat de deuxième division au Togo, avec le club qui a terminé 4è lors du dernier exercice.