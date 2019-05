Afrique: Jeu et individualités au rendez-vous

La CAN U17 achevée dimanche dernier en Tanzanie a été l'occasion de constater la vigueur du football jeunes sur le continent

Et de deux pour le Cameroun ! 16 ans après avoir connu une telle joie, les Lions U17 trônent à nouveau sur le continent. Le nouveau champion d'Afrique de la catégorie le doit surtout à son football qui n'a pas perdu son identité. Générosité dans l'effort, puissance collective, fighting spirit à toute épreuve et fort impact athlétique dans le jeu.

Des ingrédients qui lui ont permis de mettre tous ses adversaires dans la « sauce » et de terminer le tournoi avec un seul but concédé. Si le Cameroun a joué à la camerounaise, on a aussi retrouvé certaines spécificités dans le jeu développé par certaines équipes.

C'est le cas notamment de la Guinée, très habile balle au pied avec un zeste de rigueur physique ou encore du Nigéria et ses individualités offensives. Certes, les équipes au fort potentiel athlétique ont su tirer leur épingle du jeu durant la compétition, mais on a eu droit à des matchs de haute intensité.

A l'instar du Sénégal-Maroc lors de la première journée dans le groupe B. Une poule jugée par plus d'un supérieure à la poule A. Celle-ci aura été marquée par l'impuissance du pays hôte et la belle montée en puissance de l'Angola qui achève la compétition à la troisième place et avec le meilleur buteur en la personne d'Osvaldo Capemba (quatre buts).

Sur le plan de l'organisation, la Tanzanie a réussi son pari. Sur cet aspect, l'ombre au tableau est le désintérêt des populations locales. Les matchs se sont déroulés globalement dans un National Stadium de Dar es Salam (60000 places) aux troisquarts vides. De même que dans les artères de la ville, on n'a pas ressenti l'effervescence d'une fête du foot africain.

Autre point noir, la gestion des données d'acte d'état-civil qui a refait surface. Notamment à travers la requête sénégalaise sur l'identité de deux joueurs guinéens à l'issue de la phase de poules. A ce couac s'ajoute celui des examens IRM passés par diverses expertises et contre-expertises en amont.

Certaines équipes sanctionnées ont d'ailleurs fustigé le timing des décisions finales de la commission médicale de la CAF et leur absence de motivations.