Cameroun: « La force des Camerounais, c'est leur mental »

interview

Diomansy Kamara, membre de la commission technique de la CAN U17.

Quelle appréciation faitesvous du parcours du Cameroun vainqueur de cette CAN U17 2019 ?

Le Cameroun est une équipe solide. On la connaît avec de très bonnes individualités. Je pense que ce qui fait la force des Camerounais, c'est leur mental. On l'a vu en demi-finale face à l'Angola. Même à 10, ils n'ont pas reculé et ils avaient une force mentale au-dessus de celle de leur adversaire.

Comment avez-vous trouvé le niveau technique de la compétition ?

Très bon. J'ai été à la récente CAN U20 au Niger et je trouve le niveau de la CAN U17 supérieur en qualité. Il y a eu des équipes qui jouent mieux au ballon avec de plus grandes individualités. Je vois comme ça trois ou quatre bonnes individualités qui sont sorties du lot. Globalement, c'est une compétition réussie. Ce qui a manqué, c'est le public. Certains favoris déclarés avant le début du tournoi n'ont pas répondu aux attentes.

D'autres ont sur pris. Qui classeriez-vous dans ces registres?

Le Sénégal, c'est toujours un problème de mentalité. Une très belle équipe qui aurait dû tuer le match face à la Guinée à 11 contre 10 de surcroit. C'était le match à ne pas perdre. Les Sénégalais ont joué en-deçà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Le Maroc aussi dispose d'une belle équipe qui joue bien au football mais qui a souffert physiquement face au Cameroun et à la Guinée. J'ai bien aimé l'Angola qu'on n'attendait pas en demi-finale. C'est une équipe qui travaille bien avec de très bons jeunes.

Sur le plan individuel, quelles sont les révélations du tournoi?

J'ai bien apprécié le profil de John Kelvin, le jeune attaquant tanzanien. Il y a le meneur de jeu angolais Zito, qui est un excellent joueur. Il est déjà parti faire des tests en Europe. Si on doit parler du Cameroun, Steve Mvoue a quelque chose de spécial à travers son intelligence et son toucher de balle.