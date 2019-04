Cameroun: Développement local - Doumaintang en bonne voie

Le ministre Georges Elanga Obam a procédé vendredi dernier, à l'inauguration de l'hôtel de ville et de l'hôtel municipal de cette commune.

Le ministre de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), Georges Elanga Obam a clôturé vendredi dernier à Doumaintang, sa tournée dans certaines régions du pays (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est). Une visite de travail qui lui a permis entre autres, de visiter des chantiers et d'inaugurer des ouvrages communaux ou des infrastructures du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale (Feicom).

Dans ce cadre, la commune de Doumaintang dans la région de l'Est a acquis récemment deux nouvelles infrastructures qui devraient lui permettre d'impulser son développement à la base. Il s'agit de l'hôtel de ville et de l'hôtel municipal, ouvrages inaugurés le vendredi 26 avril 2019 par le ministre Georges Elanga Obam.

C'était en présence d'un parterre d'invités de marque, dont des mem bres du gouvernement originaires de la région sous la conduite de Joseph LE, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. «J'ai eu la preuve que la décentralisation et le développement local sont une réalité. J'ai eu la preuve que la décentralisation que veut Monsieur le président de la République est effective dans nos régions (... ) J'ai vu des populations bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures qui sont essentielles », se satisfait le Minddevel.

A Doumaintang, Georges Elanga Obam a notamment encouragé les communes, à investir dans des activités génératrices de revenus, afin de diversifier les sources de financement pour leur fonctionnement et leurs investissements. Il s'agit pour elles, de ne pas être qu'un réceptacle des dotations de l'Etat et devenir de véritables acteurs économiques. « Certes, une fiscalité locale existe. Certes, une dotation générale qui finance la décentralisation est mise en place par l'Etat.

Mais surtout, nos communes doivent devenir des agents de développement, des producteurs de richesse », déclare Georges Elanga Obam. C'est dans ce contexte que s'inscrit la construction de l'hôtel municipal de Doumaintang, achevé en 2018 et financé à hauteur de 250 millions de F par le Feicom. Quant à l'hôtel de ville, il a coûté 215 millions de F sur financement du Feicom.