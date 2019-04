Cameroun: Agroalimentaire, cosmétique, ameublement - Des jeunes entrepreneurs exhibent leur savoir-faire

Ils ont présenté pendant trois jours à Yaoundé, leurs produits lors d'un forum à eux dédié.

Ils ont osé se mettre à leur propre compte et aujourd'hui, ils sont fiers de présenter leurs œuvres. Eux, ce sont des dizaines de jeunes promoteurs d'entreprises qui ont exposé entre jeudi et vendredi dernier au Centre International de l'artisanat de Yaoundé, à l'occasion de la 2e édition du Forum du jeune entrepreneur camerounais.

Entre stands de vente de jus naturels conditionnés dans des bouteilles cassables, de farine et pâtisseries à base de patate douce ou de manioc, des appareils solaires prêts à l'usage, des produits cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques issus de la transformation de produit naturels, le village des expositions a vibré au rythme de la créativité et du dynamisme des jeunes camerounais.

Des qualités que leur a reconnu Souwore, conseiller technique N° 2 au ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat, représentant le ministre Achille Bassilekin III à l'ouverture du Fojec. « Vos produits sont des œuvres de qualité qui peuvent se vendre au-delà du Cameroun. Pensez à mieux les conditionner pour mieux attirer des clients et faciliter leur exportation », a prescrit le conseiller technique à ces entrepreneurs. Quant à l'accès aux financements, il a exhorté les participants à frapper aux portes de toutes les structures d'accompagnement de projets que compte le Minpmeesa.

Pour la majorité des exposants, cet évènement est d'une grande importance. « J'ai vendu pendant cette période de foire plus que ce dont j'ai l'habitude de vendre en une semaine ordinaire. J'ai par ailleurs beaucoup appris des échanges avec des promoteurs d'entreprises », se réjouit Clémentine Ngono Amougou, étudiante et responsable d'un prêt -à- porter.