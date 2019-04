Gabon: Nouvelle cité - Le pont enfin sur la voie de finition

Le pont de la nouvelle cité(Libreville), un quartier de Nzeng-Ayong, ne saurait tarder à être livré si l'on se fie à la vitesse d'exécution des travaux sur le chantier. Un rythme que l'on avait plus vu sur le chantier qui avait à des moments, l'allure d'un d'éléphant blanc.

La construction du pont de la nouvelle cité a certes connu un retard flagrant dans son exécution. Mais, il ne saurait tarder à être livré. Les travaux entamés le 01 Juin 2015 devraient être livrés 24 mois plus tard, c'est-à-dire en fin d'année 2017, comme l'indique le panneau signalétique. Il y a donc près d'un an et six mois qui nous séparent du délai de livraison de ce pont qui est inclus dans le projet des bassins versants de Nzeng-Ayong. Un projet scellé entre l'état gabonais et le Fonds européen de développement(FED) courant 2012.

La construction du pont a repris depuis quelques temps. Et, ne serait pas prêt de s'arrêter avant sa livraison. On peut voir aujourd'hui, sur le chantier, les ouvriers à pied d'œuvre pour l'avancement des travaux de ce pont qui donne accès aux autres quartiers de Nzeng-Ayong, à savoir ; Cité Rose ; Dragage ; Chantier-Moderne ; Fin Goudron pour ne citer que ceux-là.

Les travaux qui s'étaient arrêtés, il y a plusieurs mois à la phase de la pose du tablier (structure porteuse qui supporte les charges du trafic routier) et des gardes -fous, se trouvent aujourd'hui à la phase de la pose des pavés qui couvrira tout le tablier. Chose que l'on n'a pas encore vu sur le tablier d'un pont au Gabon. Les tabliers de nos ponts à Libreville, comme à l'intérieur du pays, ont toujours été recouverts en goudron. Cette innovation a été faite pour que la surface sur laquelle les moyens roulants circulent puissent être durables.

Les ouvriers de ce chantier ne s'avancent pas sur la date de livraison du pont. Mais, ils promettent de le livrer dans les plus brefs de délais. Comme nous l'explique l'un d'entre eux : « On ne va pas se risquer à donner une date pour la livraison du pont à cause de certains facteurs comme la pluie qui perturbe quelques fois l'avancée des travaux. Mais, je peux par contre vous dire que les piétons et les chauffeurs des moyens roulants pourront à nouveau circuler par la nouvelle cité pour rallier les autres quartiers de Nzeng-Ayong ». La livraison de ce pont va assurément endiguer le phénomène des embouteillages dans Nzeng-Ayong. Mais, elle permettra aussi aux populations dudit quartier de sortir du piège des taximens qui augmentent le prix du transport a tout-va.