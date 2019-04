Gabon: Boxe - Taylor Mabika affronte de nouveau son bourreau pour conserver son titre !

Taylor Mabika refait enfin surface après plusieurs mois d'absence. On le croyait perdu depuis sa défaite le 26 août dernier à Kinshasa où il avait été battu par abandon. Le boxeur gabonais a décidé de remonter sur le ring et ce, contre le même adversaire, à savoir Junior Makabu. Son combat contre le Congolais aura lieu le 28 juin prochain au Palais des Sports de Libreville.

Sous la houlette de son désormais promoteur et représentant au Gabon Elisée Maixant Mbemba, Taylor Mabika vient d'annoncer par la voix de celui-ci qu'il remontera sur le ring le 28 juin prochain au Palais des Sports de Libreville. En effet, après sa défaite par abandon au bout du 5ème round à Kinshasa en août 2018, le boxeur gabonais n'avait plus foulé les rings à cause de la blessure qu'il a dû soigner après le combat contre Junior Makabu. La nouvelle est officielle et ce, depuis lundi 29 avril, Taylor Mabika affrontera de nouveau son homologue congolais à Libreville.

Dans le cadre de la défense de sa ceinture WBC internationale francophone obtenu après avoir battu l'Albanais Nuri Seferi en juin 2018, Taylor Mabika doit impérativement remonter sur le ring s'il veut conserver sa ceinture. Le mois de mars était le dernier délai donné par la World Boxing Council à l'endroit du boxeur gabonais pour organiser au plus vite un combat sinon ce dernier risquait de perdre sa ceinture. Mais étant donné que son combat contre le Congolais Junior Makabu est déjà officiel, nul ne doute que la WBC Francophone lui accordera certainement un autre délai.

Taylor Mabika n'est toujours pas rentré au Gabon, raison pour laquelle ce dernier a mandaté son nouveau promoteur afin qu'il le représente auprès de la Fédération Gabonaise de Boxe et du ministère des Sports pour l'organisation de cet événement. Et le 28 juin prochain, la panthère de la boxe gabonaise devra livrer une bataille féroce contre Junior Makabu qui l'avait sérieusement laminé à Kinshasa l'an passé. Taylor tient déjà son bourreau et doit pouvoir « se venger » s'il veut conserver son invincibilité à domicile.