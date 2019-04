Guinée: Kerouané - Un éboulement d'une mine d'or fait deux morts et un blessé à Banankoro

Un éboulement fait deux morts et un blessé dans une carrière de la société Guiter mining à la cité Gbenko, un district de la sous-préfecture de Banankoro.

Ce drame s'est produit dans la nuit du lundi à mardi à la carrière de Konko 3 près de la zone de sécurité de la société guiter entre 11h et 12 h faisant deux morts tous originaires de Mamou.

Mamoudou Diallo témoin de la scène explique: « j'étais à côté d'eux quand j'ai entendu un bruit énorme, ensuite les gens se sont mis à crier au secours . On a fait au moins deux heures et demie de fouilles.

Quand j'ai entendu dire « Mamadou Baldé je suis vivant ! C'est ainsi qu' on a continué pour sauver ce dernier, et grâce à Dieu on a sauvé Mamadou Baldé, on lui a conduit à la clinique de Dr. Diallo« .

Dr. Diallo, le médecin qui a pris en charge l'accidenté a confirmé: « j'ai effectivement reçu un homme du nom de Mamadou Balde 40 ans marié à une femme et père de 5 enfants , originaire de Linsan Kouleti.

Quand je l'ai reçu, il était en perte de connaissance , aussitôt je lui ai examiné et lui donné des sérums. Mais il se plaignait d'une forte contusion , mais actuellement il est hors danger« .

Le seul rescapé Mamadou Balde en état conscient a expliqué : » ce matin, on est parti au travail, c'est moi qui ai commencé, quand je suis fatigué, je me suis écarté, et j'ai appelé les autres de venir faire leurs parts.

Soudain j'ai entendu des cris que la terre vient, j'ai regardé en haut, j'ai vu la terre qui vient vers nous , mais on est ne pouvait rien faire. Ensuite la terre est venue nous enterrée tous, mais moi, comme j'étais dans un coin cela m'a sauvé et ils m'ont fait sortir« .

Les autres qui n'ont pas survécu á ce drame sont Allassane Barry 40 ans , marié et père de 2 enfants , il est originaire de Mamou, le second est Ibrahima Bah 38 ans, célibataire.

À rappeler que le corps de Allassane Barry est transporté ce mardi vers sa ville natale tandis que Ibrahima sera a été enterré à Banankoro, après la prière de 16 heures.