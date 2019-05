Guinée: 300 mille dollars - L'ONG AGUT exige la démission d'Alpha Condé

L'Association guinéenne pour l'unité et la transparence (AGUT) demande la démission du Président de la République, Chef de l'Etat, Pr. Alpha Condé par manque de compétence, de transparence et de responsabilité morale et institutionnelle.

Le Président de la République et Chef de l'Etat a juré de respecter et de faire respecter la constitution mais malheureusement nous constatons le contraire dans la pratique. Quand on dit un homme digne c'est celui qui respecte sa parole mais où se trouve désormais la valeur de la parole et l'honneur du Président de la République. On dit toujours que le cancer de la démocratie c'est la corruption. Malheureusement la Guinée a son cancer. Et le poumon de ce cancer c'est le Président de la République.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, le Chef de l'Etat s'est illustré dans la pratique de corruption, du népotisme et du clientélisme. Il a dit aux ambassadeurs de la Guinée accrédités à l'étranger de se battre pour encourager les investisseurs internationaux à investir dans notre pays. Le Pr. Alpha Condé en tant que Président a, devant les ambassadeurs accrédités en Guinée montré son irresponsabilité en révélant qu'il a été escroqué 300 000 dollars par un homme d'affaires.

Il a dit qu'il a fait sortir l'argent de sa poche et au même moment il dit que c'est le gouverneur de la Banque centrale qui l'a encouragé à donner les 300 000 dollars. Comment peut-il impliquer la Banque centrale alors qu'il a fait sortir l'argent de sa poche ? Entre lui et le gouverneur qui gouverne le pays ? Il l'a dit tout en ricanant devant tous ces diplomates. N'est-ce pas un manque de respect à l'égard du peuple de Guinée ? Quelle crédibilité et quelle image de la Guinée montre-t-il à l'étranger ?

Avec tous ces incidents ternissant l'image du pays comment les diplomates guinéens parviendront-ils à convaincre les investisseurs étrangers à investir en Guinée ? La sortie du Chef de l'État va sans doute les mettre en difficulté dans leur quête des marchés pour la Guinée. Par ailleurs Il a encouragé les ambassadeurs à révéler à l'opinion les difficultés qu'ils rencontrent notamment le payement de leurs arriérés de salaire. Le Pr. Alpha Condé ne connait-il pas les difficultés de nos diplomates sans que ces derniers ne révèlent à l'opinion leurs problèmes ?

Il s'est défini comme le Mandela de la Guinée lors de son investiture en 2010 alors qu'il s'est plusieurs fois empêtré dans la corruption, il a trahi la confiance de la Guinée, il a abusé de la conscience de notre pays, il a déshonoré la République comment parviendra-t-il à poursuivre son mandat ?

Contrairement à Mandela qui a prôné la paix et le pardon après sa sortie de prison suivie de sa présidence en Afrique du Sud, M. Alpha Condé a divisé les Guinéens, propagé la haine ethnique, s'est vengé de ses opposants politiques, encouragé l'injustice avec une flagrance de discrimination.

Durant ses mandatures, Alpha Condé a créé des Guinéens de premier plan et des Guinéens de seconde zone. Les gens qui ne sont pas proches du pouvoir sont régulièrement victimes d'injustice et emprisonnés et les partisans de pouvoir même s'ils commettent de crimes ne sont pas inquiétés. Le cas de Damaro en est une parfaite illustration.

Son diplôme montre qu'il a fait des hautes études mais dans la pratique il s'est illustré dans des comportements malsains. Alors comment peut-on l'appelé. C'est dans doute, l'intellectuel-ignorant. Les partisans d'un troisième mandat manifestent régulièrement et même encouragés par les autorités à manifester mais les opposants à ce projet sont traqués, malmenés et violentés.

Notre pays se dirige vers une dérive autoritaire sans précédent. Quel héritage socio-politique, économique et culturel va-t-il léguer aux Guinéens ? Les incidents et les comportements malsains d'Alpha Condé sont nombreux, nous ne pouvons pas tous les énumérer. C'est pour cette raison que nous exigeons la démission immédiate du Président de la République. C'est pour la même raison que nous demandons aux Guinéens de sortir massivement de manière pacifique pour mettre fin à son mandat en exigeant sa démission immédiate.

Vive la Guinée !

Vive la paix !

Pour l'Association Guinéenne pour l'Unité et la Transparence.

Fodé Diakité

Président

