Afrique: Gestion des flux migratoires - La Côte d'Ivoire et la Maroc renforcent leur coopération

La question de la migration (régulière comme irrégulière) était au centre d'un atelier organisé ce mardi 30 avril, à l'hôtel Novotel, au Plateau, par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers sa direction des Ivoiriens de l'extérieur.

Cet atelier, dit de « planification du projet de coopération sud-sud, en matière de migration », avait pour but de permettre aux participants de définir les principaux axes d'intervention qui seront développés dans le cadre de l'opérationnalisation du mémorandum d'entente signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, à Marrakech, en janvier 2015.

Il a réuni plusieurs participants venus essentiellement du Maroc et de la Côte d'Ivoire, ainsi que des représentants de l'Union européenne et de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire.

Au nombre desquels, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Konaté Issiaka, le représentant du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidents à l'étranger et des Affaires de la migration, Imad Eddine El Kadiri Boutchich, le chef de la section politique de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Laurent d'Ersu et la chargée de projets de coopération à l'ambassade d'Allemagne, Mme Elena Molina-Ruz.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Issiaka Konaté, a salué le partenariat « solide » sur la question de la migration entre la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Mali et le Sénégal.

Tous, parties prenantes dans le projet d'action de coopération sud-sud. Il a réitéré l'engagement des autorités ivoiriennes à œuvrer dans le sens d'une meilleure gestion des flux migratoires sur le territoire national.

Il a aussi salué l'appui de l'Union européenne et de la République fédérale d'Allemagne pour le financement dudit projet.

Le représentant du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidents à l'étranger et des Affaires de la migration, Imad Eddine El Kadiri Boutchich, a, quant à lui, insisté que la présence « historique et croissante » des diasporas au Maroc et dans des pays d'Afrique de l'Ouest implique des collaborations bilatérales et multilatérales renforcées entre ces pays.

C'est pourquoi, il salue ce projet qui vise à faciliter et à promouvoir le partage d'expériences et le transfert de pratiques en matière de migration entre parties prenantes institutionnelles, administratives et non gouvernementales des quatre (4) pays.

Pour sa part, Laurent d'Ersu, chef de la section politique de l'Ue en Côte d'Ivoire, a jugé ce projet pertinent. Il a souhaité que les quatre (4) pays impliqués dans ce projet, multiplient les efforts pour mieux gérer le flux migratoire sur leurs territoires respectifs.