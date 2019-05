Sénégal: Inauguration des nouveaux locaux de l'école Notre-Dame de la victoire, jeudi

Diourbel — L'école privée catholique "Notre-Dame de la victoire", dont la construction a coûté 150 millions de francs, sera inaugurée jeudi à Diourbel (centre) en présence de Monseigneur André Guèye, Evêque de Thiès et de Diourbel, a appris l'APS.

"Monseigneur, André Guèye, évêque de Thiès et de Diourbel va se déplacer en présence de partenaires pour présider cette célébration et va bénir cette école" créée entre 1956 et 1957 par des missionnaires dans le cadre de leur travail d'évangélisation, a indiqué l'Abbé Emile Ndione, curé de la paroisse au cours d'un point de presse.

L'effectif de Notre-Dame de la victoire est passée de 30 élèves à 865 (454 filles et 411) à travers un système d'alternance des classes en triple et en double, expliqué l'Abbé Ndione, également aumônier de cet établissement scolaire.

Douze nouvelles salles de classes ont été construites, alors que six autres ont été réhabilitées en plus du bloc administratif et du mur de clôture, a informé le directeur de l'établissement, Patrice Sané. Il a également cité l'équipement complet de la salle informatique de l'école.

La présidente Agnès Benz de l'ONG "And for africa" et l'ambassadrice de la Suisse et les autorités administratives, académiques et coutumières prendront part à cette manifestation, selon les responsable de l'établissement.