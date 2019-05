Angola: Acquittement des dettes à l'égard des entreprises nationales et étrangères

Luanda — Le gouvernement angolais est en train de procéder à la certification et validation des dettes, et les entreprises nationales et étrangères accusent déjà réception, graduellement, du règlement de leurs arriérés.

Ces propos ont été tenus mardi, à Luanda, par le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, ajoutant que d'autres entreprises négociaient actuellement les modes de paiement de la dette.

Dans un discours prononcé à l'ouverture du premier forum des Chambres de commerce et d'industrie d'Angola, le président a réaffirmé le lancement d'un appel d'offre publique pour la privatisation de diverses entreprises et actifs de l'Etat, en vue d'augmenter la production nationale, de créer des postes d'emploi nouveaux et d'élever l'efficience du système productif.

João Lourenço a estimé qu'il était temps pour l'Etat de procéder à la privatisation, à travers l'offre publique, des entreprises publiques de grande et moyenne dimension, afin que les privés puissent mieux les gérer et créer des postes d'emploi nouveaux.

Selon le président angolais, la privatisation des entreprises publiques est l'unique voie à suivre pour éviter de revivre les tristes expériences d'investissements connues par le passé, l'Etat ayant injecté, sans succès, des millions de dollars US dans des fermes agricoles et des industries mal gérées.