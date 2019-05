Congo-Brazzaville: Ouverture de la chasse - L'activité autorisée uniquement au détenteur de permis

Seules les personnes détentrices d'un titre ou permis dûment délivré par l'administration forestière ont le droit de pratiquer, durant les six mois à venir, la chasse sportive ouverte ce 1er mai. Ce permis détermine le statut des animaux à prélever, le quota d'abattage ainsi que les périmètres de chasse.

« Impliquons la jeunesse et la femme congolaise à l'utilisation durable et légale de la faune sauvage en vue de garantir une sécurité alimentaire et nutritionnelle pérennes des populations urbaines et rurales de notre pays » est le thème retenu pour la 47e saison de la chasse sportive.

« Nonobstant l'urgence et la nécessité de mettre en place des dispositifs permettant d'utiliser durablement cette ressource, il n'en demeure pas moins que notre approche doit avoir pour fil conducteur, l'implication effective de la population riveraine, en général, les jeunes et les femmes, en particulier », a déclaré le directeur de l'Economie forestière par intérim, Dieudonné Sita, avant d'inviter tous les chasseurs et autres usagers de la faune sauvage au respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Selon ce dernier, l'un des défis majeurs du gouvernement congolais consiste à concilier satisfaction des besoins alimentaires de la population humaine croissante, conservation d'un patrimoine biologique exceptionnel ainsi que des écosystèmes terrestres et aquatiques.

« A cet égard, la menace d'extinction qui pèse sur les espèces de faune telles que l'éléphant, le lion, le léopard, le gorille et le chimpanzé, dans les pays du Bassin du Congo, est particulièrement préoccupante pour l'humanité entière », a relevé Dieudonné Sita.

Notons que le Congo est signataire de plusieurs conventions et actes sur la gestion durable de la biodiversité dont le dernier porte sur l'accord de projet et du protocole d'accord relatifs à la gestion durable de la faune sauvage, entre le gouvernement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.