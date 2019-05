Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - La majorité présidentielle recommande l'aboutissement des négociations avec FMI

La recommandation faite partie d'une quarantaine formulée à l'endroit du gouvernement pour faire sortir le pays de la situation économique difficile dans laquelle il se trouve aujourd'hui.

Alors qu'une délégation du Fonds monétaire international (FMI) séjourne depuis quelques heures dans le pays, la majorité présidentielle, qui a clôturé, le 29 avril, ses premières universités politiques ouvertes le 27 février dernier, a recommandé au gouvernement de faire aboutir les négociations avec cette institution de Bretton woods. Le but étant, indique le communiqué final, de conclure un programme d'appui budgétaire qui devrait faciliter la signature des accords avec d'autres institutions de financement.

La majorité présidentielle a également demandé au gouvernement de mettre en œuvre les actions prioritaires du Plan national de développement liées à la gouvernance qui sont moins exigeantes en termes de budget. Consciente des tracasseries d'investir au Congo, ce groupement politique a suggéré l'accélération du processus d'amélioration du climat des affaires par l'application stricte et rigoureuse de la réglementation administrative existante. Ceci pour amener le pays à un meilleur positionnement dans le classement Doing Business de la Banque mondiale et de susciter l'intérêt du pays auprès des partenaires au développement et des investisseurs potentiels.

Les partis membres de la majorité ont également recommandé l'opérationnalisation du comité de concertation entre les administrations publiques et le secteur privé, en tant que cadre de concertation permanente pour parvenir à des mesures concertées. En effet, celles-ci devraient viser l'assainissement de l'environnement des affaires dans le but de rendre, ont-ils dit, le pays attractif pour les investisseurs et renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Le gouvernement devrait aussi amorcer l'apurement progressif de la dette publique de l'Etat, notamment la dette intérieure afin de soulager le secteur privé, véritable levier de la diversification de l'économie nationale.