Sénégal: CMU - Lancement d'une plateforme de paiement électronique

Dakar — L'Agence de la Couverture Maladie Universelle du Sénégal a procédé mardi, à Dakar, au lancement officiel de la plateforme de paiement électronique dénommée "sunucmu", déjà opérationnelle.

"La plateforme de collecte électronique des cotisations et de financement participatif de la CMU est un atout pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable au Sénégal", a souligné le Premier ministre Muhammad Boun Abdallah Dione.

Un outil numérique qui donne " la possibilité aux millions de Sénégalais d'ici mais aussi de la diaspora qui supportaient déjà les frais de santé de leurs proches de le faire électroniquement sans intermédiaire", a-t-il dit.

Désormais, a t -il noté, "ils peuvent faire enrôler leurs proches partout au Sénégal avec la garantie que les paiements sur la plateforme seront uniquement utilisés pour la santé".

"La CMU ne devrait pas être un élément d'ajustement de la dette hospitalière avec une meilleure identification des bénéficiaires et des ayants-droit", a t -il ajouté.

Pour le Premier ministre, il d'agit d'arriver en à faire "un véritable outil de pilotage et d'aide à la décision".

La coordonnatrice du système des Nations Unies au Sénégal, partenaire du projet, a pour sa part relevé que "Sunu CMU" s'inscrit dans un agenda national d'émergence et de développement inclusif au Sénégal par la numérisation des paiements.

Cette option de digitalisation a été faite pour "une maîtrise de la dépense publique pour la rendre soutenable par l'Etat", selon Priya Garaj.

"Le rapport sur la numérisation des paiements réalisé avec le soutien des Nations Unies identifie la numérisation des paiements de l'agence de la CMU comme l'une des réformes les plus importantes sur le plan social", a-t-elle fait valoir.

Selon Priya Gajraj, ce document montre que la numérisation de tous les paiements de nature sociale permettrait à l'Etat d'économiser près de 75% des coûts associés au paiement en espèces.

La plateforme " Sunu CMU" contribuera " à réduire le coût des dépenses liées à l'extension de la couverture santé et apportera plus d'efficacité, plus de transparence, plus de traçabilité et plus de redevabilité", a-t-elle souligné.

Un système qui met "au cœur du dispositif les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle".