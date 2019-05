Gabon: Ngounié/Nyanga - La CNSS et la problématique de la prévention des risques professionnels

La Caisse nationale de sécurité sociale(CNSS) du Gabon a procédé à la clôture des activités relatives à la prévention des risques professionnels au niveau de la Direction Régionale de la Ngounié et de la Nyanga. La journée du lundi 29 avril 2019 a été consacrée aux séances d'information et de sensibilisation, à Mouila, sous l'égide du gouverneur de la province de la Ngounié.

La problématique de la sécurité et de la santé des personnes au sein de l'entreprise était au cœur de la journée dite de la prévention des risques professionnels. Une journée initiée par la Direction régionale de la Caisse nationale de la sécurité sociale(CNSS) Ngounié/Nyanga. C'est une rencontre d'information et de sensibilisation au profit des agents et aux employeurs. Dans son allocution de circonstance, le Sous-Directeur Régional, François Joseph Alibala,représentant le Directeur Régional, Germain Ebolo, l'a fait savoir. Il a d'ailleurs souligné que la communication est au centre de l'action menée par la Directrice générale, Nicole Assélé.

Dans son mot introductif, Aubin Missenguet, Chef de service prévention des risques professionnels, a d'ailleurs relevé que la sécurité des personnes dans l'entreprise est la valeur majeure de la relation de travail. Aussi, ajoutera-t-il que la reconnaissance de cette valeur passe forcément par la prévention des risques professionnels. Pour la Cnss, nous dira-t-il : « Réparer c'est bien, mais prévenir, c'est encore mieux ».

Parlant des missions de prévention des risques professionnels, François Joseph Alibala a rappelé que cette obligation est inscrite dans la loi N° 6/75 du 25 novembre 1975, portant code de sécurité sociale. Cette disposition de la loi informe clairement que : « La Caisse est chargée d'exercer une action de prévention en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles. Elle peut ainsi prescrire des enquêtes sur place confiées à des agents habilités par elle et agréés par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle réalise enfin des études et des recherches portant sur la sécurité et la santé au travail ».

Il était aussi important pour le Sous-Directeur Régional de rappeler les principales missions de la Cnss. Lesquelles missions s'inscrivent dans l'immatriculation des employeurs et des travailleurs ; le recouvrement des cotisations sociales ; le paiement des prestations sociales ; l'action sanitaire et sociale ; la prévention des risques professionnels auprès des entreprises assujetties.