Burkina Faso: Eliminatoires JO 2020, zone Afrique à Johannesbourg - Des impressions des Etalons baseball d'avant match

Les Etalons baseball participent aux éliminatoires des Jeux olympiques, zone Afrique, qui se déroulement du 1er au 5 mai 2019, à Johannesbourg, en Afrique du Sud. A 24 heures de leur première sortie contre l'Ouganda, le 1er mai, l'entraineur national et quelques joueurs sentiments d'avant match.

Le sélecteur national des Etalons baseball, Yuta Deai : «Nous avons la possibilité de gagner les pays favoris »

« Nous nous sommes bien préparés. Après les éliminatoires régionales à Accra, nous avons corrigés nos erreurs, les faiblesses de l'équipe.

Les équipes en compétition sont très fortes. Mais nous avons la possibilité de gagner nos matchs. Si nous jouons bien notre jeu, nous pouvons gagner les pays favoris comme l'Afrique du Sud et l'Ouganda. »

Le capitaine des Etalons baseballeurs, Hamidou Kafando : « Ce qui compte pour nous, c'est de défendre, une fois, vaillamment les couleurs du Burkina Faso»

« Il faut d'abord reconnaître que pour venir ici, nous avons souffert. Mais nous avons déjà oublié ces souffrances qui sont derrière nous.

Ce qui compte pour nous, c'est de défendre, une fois, vaillamment les couleurs du Burkina Faso au cours de cette compétition. C'est un objectif que nous tenons à réaliser.

Et toute l'équipe est consciente de l'enjeu. Elle est motivée et déterminée à se battre pour les couleurs nationales. Nous nous sommes parlés et nous sommes prêts à défier les autres équipes, qu'elles sont fortes ou pas.»

L'ancien international burkinabè ayant évolué dans le Championnat Japonais, Junior Cédric Zabré : « C'est le courage et la détermination qui vont faire la différence »

« On est confiant et motivé. Les autres équipes sont des êtres humains comme nous. Sur le plan technique, elles ne sont vraiment pas différentes de nous. Mais c'est le courage et la détermination qui vont faire la différence. »

Le jeune Etalon, Hamidou Sanon : « Rien ne sera négligé»

« La motivation y est. Nous sommes prêts à mouiller le pays pour le pays. Nous avons vu les autres équipes s'entrainer. Elles regorgent de joueurs talentueux. Les conditions climatiques ne sont pas favorables.

Mais nous allons tenir compte de tout cela. Rien ne va être négligé. Nous allons batailler dur pour ramener de bons résultats au pays. »