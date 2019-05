Congo-Kinshasa: Suspense de trop !

Bienvenue aux médecins lésés, enseignants et autres travailleurs publics et privés, au Palais de la Nation congolaise, ainsi qu'à la Cité de l'Union Africaine où loge le nouveau Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi.

Il appert, en effet, que telle est la conséquence logique de l'absence du gouvernement attendu au pays depuis près de quatre mois. Certainement, les alchimistes qui prêchent en eau trouble se réjouissent de cette situation aux conséquences néfastes sur la gestion de la res publica. Questions : que se trame-t-il entre Tshisekedi et Kabila, les deux faiseurs actuels des rois, au sommet de l'Etat, au regard de la mise en place du gouvernement tant attendu ? Quel prétexte fait-il retarder sans fin l'évolution des choses ? Entretemps, plus d'un ministre en fonction dont le dernier en date, Alexis Thambwe Mwamba et Cie, ne ménagent aucun effort pour se décharger de leurs ministères, optant ainsi pour le Parlement.

Le suspense aura véritablement trop duré, du moins, en ce qui concerne ce gouvernement post-Tshibala. Le Parlement est, pourtant, déjà en place, avec ses deux Chambres, comme pour dire que l'Assemblée Nationale siégeant définitivement se veut prête à procéder à l'installation de nouveaux membres du gouvernement. Eu égard aux maux en présence du pays de Lumumba, crise institutionnelle, économique, sociopolitique et consorts, ça urge assurément de mettre fin à ce suspense qui laisse, en tout état de cause, planer incertitude et cauchemar quant au décor de la mutation dont serait porteur le nouveau pouvoir. Dans tous les cas, le compte-à-rebours est en marche depuis l'aube du 25 janvier 2019, après l'accession de Tshisekedi fils dans son strapontin présidentiel, marquée par la double cérémonie, le 24 janvier, de prestation de serment et d'investiture, à la succession de Joseph Kabila. Le pion du CACH à la tête des institutions congolaises, conscient des aspirations du souverain primaire, singulièrement des exigences de la base Udps, ne devrait pas avoir droit à l'erreur.

Car, à dire vrai, lors du prochain rendez-vous électoral, en 2023, l'avenir politique de l'Udps et ses partenaires dont l'Unc et alliés, sera fonction du bilan à l'issue du quinquennat de Tshisekedi. Encore que dans le chef de l'opposition, ses anciens colistiers dont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Cie ont rejeté toute offre du rapprochement vers les institutions en place. En lieu et place, pour tout dire, de séduire par des discours grandiloquents à l'instar de tous les politiques à la quête du pouvoir, Fatshi a bel et bien intérêt à agir, pour donner une lueur d'espoir aux nombreuses âmes qui croient encore en lui. Ce, en dotant le pays d'un gouvernement composé des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Question de relever le pays du gouffre dont il ne mérite aucunement le sort.