Togo: Claude Le Roy parle de fin 2019 pour faire "le point définitif"

interview

De ses dires il y a quelques jours, il reste toujours entraineur du Togo et la décision finale ne lui revenait pas. Et plus encore, il ne faudra pas compter avec lui pour annoncer sa démission.

Dans cette nouvelle interview accordée à nos confrères de Cafonline, il revient sur l'élimination du Togo pour la CAN 2019 et aussi sur son contrat même avec le Togo. Selon ses mots, il faut attendre jusqu'en fin 2019 avant de faire le point définitif.

On peut donc comprendre qu'il répond ainsi aux nombreuses critiques qui ont évoqué la fin de son contrat suite à l'élimination des Eperviers ou ont levé la voix pour réclamer sa démission.

Voici un extrait de ladite interview...

"Est-ce que vous avez digéré l'élimination des Eperviers pour la CAN 2019 ?

Non du tout. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai perdu beaucoup de poids depuis ce match. Pas forcément pour moi parce que je connais la Coupe d'Afrique, mais surtout pour les joueurs, les supporters, les amoureux du football togolais.

Après on s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on n'a pas toujours été dans les meilleures conditions - je veux parler de l'aire de jeu de nos matchs à domicile.

Mais bien évidemment ce ne sont pas des excuses. Mais le football se joue sur des détails et je fais beaucoup attention à tout ça. Dans l'ensemble, on a fait quelques bons matchs, notamment en Gambie et en Algérie.

A Lomé contre la Gambie, c'était injouable après on a fait un très mauvais match contre l'Algérie à Lomé avec quelques raisons dont une défense complètement remaniée et l'absence de certains joueurs comme Ihlas Bebou qui nous fait tellement de bien quand il est en forme. Malheureusement, ses pépins physiques ne l'épargnent pas.

Et ce match de Cotonou qui s'est joué à très peu de choses. Je revois cette action d'Adebayor dégagée sur la ligne qui aurait pu changer complètement le cours des choses.

A la fin, il y a un constat à faire, on a été éliminé et j'assume complètement. Je dois avouer, indépendamment des résultats, que tout a été fait pour que je travaille dans les meilleures conditions.

Je n'ai pas à me plaindre sur quoi que ce soit. Tout a été fait pour que les joueurs et le staff, puissent bien se préparer. Ne cherchons pas d'excuses inutiles, c'est à moi d'assumer ce résultat mais je sais qu'il y a un avenir souriant pour ce pays dans le football.

Sur un plan personnel, où en êtes-vous avec les Eperviers, votre contrat avec le Togo ?

Je suis toujours sous contrat. On va surement faire un point à la fin de l'année. Pour l'instant, on continue de travailler, y a le mois d'août pour d'éventuels préliminaires et les matchs amicaux en septembre, ensuite le mois d'octobre pour le début des éliminatoires pour 2021. Et après on fera un point définitif à la fin de l'année 2019".