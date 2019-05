Gabon: RFPMPG - Un réseau pour la promotion des femmes professionnelles de la Mer

Les femmes travaillant dans le secteur de la mer ont officiellement lancé les activités de leur organisation ce mardi 30 avril dans la commune d'Owendo.

Le Réseau des Femmes Professionnelles Maritimes et Portuaires du Gabon (RFPMPG) existe depuis juin 2018. La Coordinatrice générale, Adeline Abidi Adiahénot, et les membres du bureau exécutif ont été installés par Justin Ndoundangoye, ministre du Transport et de la Logistique, membre d'honneur de cette plateforme. D'autres hautes personnalités, dont Madeleine Berre, ministre de la Fonction publique, et Prisca Koho Nlend, ministre de la Pêche et de la Mer, ont aussi marqué leur grand intérêt à cette organisation en participant à cette cérémonie de sortie officielle.

L'objectif du RFPMPG est de porter la Femme au cœur des activités maritimes et portuaires. Il s'agit d'un cadre d'échange, de concertation et de solidarité entre les femmes en activités dans ce secteur, pour accroitre leur efficacité. Les femmes Gabonaises dudit secteur comptent donc renforcer leurs capacités et promouvoir leur présence dans les métiers de la mer.