Maroc: Driss Lachguar félicite Pedro Sanchez

Au lendemain de l'annonce des résultats des élections législatives espagnoles anticipées qui ont consacré la victoire du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a adressé le message de félicitations suivant au secrétaire général du PSOE, Pedro

Sanchez : « En mon nom personnel et en celui des militantes et militants de l'Union socialiste des forces populaires, j'adresse à l'ensemble des militantes et militants du PSOE et à leur tête notre ami Pedro Sanchez, mes félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de la victoire éclatante et méritée aux législatives espagnoles.

Je félicite, par là même, le peuple espagnol pour sa sagesse et son choix judicieux.

Nous sommes persuadés que les excellentes relations entre nos deux partis, alliés naturels, seront assurément renforcées durant votre mandat ».