Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - L'école primaire de Voula entièrement réhabilitée

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a coupé, le 29 avril, le ruban symobolique marquant la remise officielle de l'établissement rénové à la population.

L'école de Voula, dans le Pool, avait été détruite lors du conflit armé dans ce département. Sa réhabilition est l'oeuvre de l'association Hope Congo que dirige Gildas Mayela, gâce à la première édition du téléthon lancée en novembre 2018 pour la récolte des fonds à cet effet.

Les travaux ont concerné la réhabilitation de deux bâtiments, d'une salle de classe, de logements pour enseignants et d'un bloc administratif. Le coût global des travaux s'élève à sept millions de francs CFA dont six millions, fruit du téléthon, et plus d'un million deux cent soixante-trois mille francs donnés par l'Eglise évangélique du Congo.

L'association a, en outre, construit des toilettes, nettoyé la place du mât et les espaces de récréation. « Dans ce cadre du téléthon dédié au Pool, nous avons prêché la lutte contre le tribalisme et prôné le vivre ensemble. Ce message est bien passé et c'est l'occasion pour l'association d'exprimer sa reconnaissance aux différents partenaires qui ont apporté leur contribution », a indiqué Gildas Mayela.

La remise officielle de cet établissement vient soulager les soixante-douze élèves qui parcouraient de longues distances pour y arriver. Chaque matin, ces élèves étaient exposés aux intempéries.

La secrétaire générale du département du Pool, Micheline Nguessemi, a mis en garde les citoyens inciviques qui oseront détruire encore cette école. Selon elle, l'initiative prise par l'association Hope Congo témoigne un intérêt particulier afin de donner aux enfants de cette localité une chance de plus d'accès à l'éducation.

Le directeur départemental de l'Enseignement du Pool, Auguste Bizouta, a, de son côté, pris l'engagement de veiller au bon entretien de cette infrasctructure et à l'encadrement des enseignants.

Anatole Collinet Makosso a remercié, au terme de la cérémonie, Hope Congo qui a su se mobiliser pour la réhabilitation de cette école. L'initiative, a-t-il indiqué, répond à une approche développée depuis un moment sur le financement participatif de l'éducation.

Le ministre a, par ailleurs, ajouté que l'appel relayé par les particuliers est un signe qui leur permet de croire en une véritable réhabilitation de l'école au Congo. « Au-delà de cette participation citoyenne, nous tenons à saluer cet élan de solidarité en faveur des enfants du département du Pool », a-t-il dit .

Notons qu' à l'occasion de cette cérémonie, du matériel de bureau a été remis à la direction départementale de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Pool.