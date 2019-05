Congo-Brazzaville: Vie des partis - La majorité présidentielle préoccupée par la situation des retraités et des étudiants

Réunis du 27 février au 30 avril à Brazzaville, à la faveur de leurs premières universités politiques, les partis de la coalition au pouvoir ont fait un état des lieux de la situation politique, économique et sociale du pays, formulant plusieurs recommandations à l'endroit de l'exécutif.

La situation dans laquelle vivent de milliers de retraités au Congo n'a pas laissé indifférente la majorité présidentielle. En effet, la famille politique du chef de l'Etat a recommandé au gouvernement de traiter comme urgence sociale le dossier de tous les retraités des secteurs public et privé, et d'appliquer la décision du Conseil des ministres sur la prise en charge par la Caisse de retraite des fonctionnaires de nouveaux retraités en attente. Elle a aussi demandé l'automatisation de leur prise en charge et de maintenir l'effort de paiement des pensions de retraite, concomitamment avec les salaires des fonctionnaires.

S'agissant des étudiants dont certains accumulent près de trois ans d'arriérés, la majorité présidentielle a recommandé la poursuite de l'effort de paiement des bourses d'études aussi bien pour ceux de l'intérieur que ceux de l'extérieur du pays.

Mettre fin aux barrages routiers et contrôles intempestifs

Le domaine des transports n'a pas également échappé aux participants aux premières universités politiques de la majorité présidentielle. Ils ont, en effet, sollicité la suppression des barrages routiers et des contrôles intempestifs. Ces pratiques sont, selon eux, sources du racket perpétré par certains agents indélicats sur les véhicules de transport des marchandises et des personnes en circulation sur le territoire national. « Il s'agit d'une des causes principales du mauvais climat des affaires dans notre pays », ont-ils estimé.

Envisager une fixation concertée des tarifs de passage aux péages

La majorité présidentielle a, par ailleurs, demandé au gouvernement d'engager, dans les meilleurs délais, une concertation avec les syndicats routiers des opérateurs économiques, notamment ceux des transporteurs routiers. Le but visé est de parvenir à une nouvelle fixation concertée des tarifs de passage aux péages sur les routes nationales (RN)1 et 2. Le gouvernement est également invité à accélérer les travaux de réfection de la RN 2 pour améliorer les conditions de voyage des usagers ; de poursuivre le traitement des bourbiers, des érosions, des éboulements et des glissements de terrains qui engloutissent les maisons et des quartiers entiers, détruisant les routes à travers le pays, particulièrement à Brazzaville et à Pointe-Noire.

L'autre recommandation a porté sur la réforme et la remise en fonctionnement de la Société des transports urbains dans les deux principales villes du pays. « Ceci pour une meilleure offre des transports aux habitants de ces villes, et mettre un terme au phénomène des "demi-terrains" abusivement imposé par les transporteurs urbains privés », a souligné le communiqué final.

Le président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Ngolo, a indiqué que les résultats obtenus étaient le fruit d'une réflexion collective, car des propositions faites concernent le quotidien des Congolais dans la diversité de leurs intérêts. « Nous venons, à partir des universités politiques de la majorité présidentielle, de prendre un nouvel engagement, à la mobilisation générale, à l'action constante et efficace, au soutien sans faille à notre leader, le président Denis Sassou N'Guesso et aux institutions de la République », a-t-il annoncé.