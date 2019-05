Congo-Brazzaville: Restructuration des quartiers précaires - Le lancement des travaux à Pointe-Noire prévu pour juillet

L'annonce a été faite, le 30 avril, par Ranariefidy Dina, chargée du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap) à la Banque mondiale, à l'occasion de la mission d'appui à la mise en œuvre de ce projet.

La mission d'appui à la mise en oeuvre du Durquap a pour objectifs: assurer le suivi des recommandations de la dernière mission de supervision de février 2018; faire la revue de la mise en œuvre des composantes techniques du projet; revoir l'avancement des décaissements ; évaluer l'état d'avancement des aspects fiduciaires (passation de marchés et gestion financière) ainsi que la mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux du projet et convenir du plan d'action pour les trois prochains mois.

Au cours de sa visite, Ranariefidy Dina qu'accompagnaient Guy-Arsène Fouakafoueni et de Dan Horphet Ibiassi, respectivement spécialiste en passation des marchés et responsable de communication de ce projet, a échangé avec quelques autorités municipales concernées par le projet et l'ensemble des communautés bénéficiaires. A Pointe-Noire, ce sont les quartiers Mboukou et Tchiniambi, respectivement dans le troisième arrondissement Tié-Tié et le quatrième arrondissement Loandjili .

Pour le maire de Pointe-Noire, Jean François Kando, ce projet se met progressivement en place dans sa ville. « Nous attendons avec impatience et fébrilité la restructuration des quartiers retenus par le projet. Pour nous, celle-ci ne peut qu'être une bienvenue, un quartier comme Tchiniambi, par exemple, est plongé dans une pauvreté urbaine avancée. Ainsi, la mise en place de ce projet représentera donc une bouée de sauvetage pour la population et sera perçue comme exemple que l'on pourra se servir dans d'autres quartiers de la Ville », a-t-il signifié.

Albertine Mandounou et Matingou, habitants des quartiers Mboukou et Tchiniambi, ont souhaité pour leur part que les sociétés retenues pour l'exécution des travaux puissent avoir un regard sur quelques aspects, notamment l'utilisation de la main d'œuvre locale, la question du genre, une bonne collaboration avec les riverains, le respect de l'environnement et autres.

Rappelons que le projet Durquap est une initiative du gouvernement congolais. Il est financé et mis en œuvre conjointement avec la Banque mondiale afin d'améliorer l'accès aux infrastructures de base pour les personnes vivant dans les quartiers précaires ciblés à Pointe-Noire et Brazzaville.