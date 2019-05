Soudan: Le Conseil militaire de transition pour la poursuite du dialogue

Khartoum — Le Conseil militaire de transition (CMT) au pouvoir au Soudan a réaffirmé mardi son engagement à négocier avec les principales forces d'opposition, affirmant son opposition totale à l'installation du chaos dans le pays.

"Nous sommes attachés au dialogue et à une solution satisfaisante pour toutes les parties", a indiqué le général Mohamed Hamdan Daglo, vice-président du CMT, lors d'une conférence de presse.

Toutefois, le Conseil ne tolèrera pas le chaos et celui-ci "sera traité conformément à la loi", a-t-il averti. Il a par ailleurs révélé que 12 militaires avaient été tués et plus de 100 autres blessés depuis l'éviction du président soudanais Omar el-Béchir le 11 avril dernier.

Parallèlement, les sit-in qui se déroulent devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale, ne seront pas dispersés, a assuré le vice-président du CMT. "Nous leur avons même dit que leurs sit-in ne nous dérangeaient pas et que nous leur donnerons de la nourriture" pendant le ramadan, a-t-il noté.

Le CMT et la principale coalition d'opposition soudanaise, l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), ont conclu lundi leur troisième session de négociations sans parvenir à un consensus sur la formation d'un gouvernement civil. L'ALC a appelé dans la foulée à la poursuite des sit-in et des manifestations nocturnes à Khartoum.