Guinée: Lamine Guirassy, ce rayon de soleil guinéen pétillant dans le ciel bleu de la Teranga!

" Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Et comme l'a dit Albert Einstein, « N'essayez pas de devenir un homme à succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur ».

Loin du sommet de sa gloire et de son art, un guinéen pétillant, symbole d'une parfaite combinaison entre valeur et succès, enfile des distinctions et des honneurs dignes d'un récit d'une légende. Cet homme, il s'agit bien de Lamine Guirassy, PDG du Groupe Hadafo.

Après des distinctions pas les moindres à l'échelle nationale et sous-régionale, notre concitoyen attend un autre prix d'honneur du côté du Sénégal, où il séjourne actuellement. Il vit un moment historique qui restera aussi longtemps mémorable.

Ce 1er mai 2019, dernier jour d'un panel sur les Etats Généraux de l'Intelligence Economique Africaine, notre Lamine, inscrira son nom en lettre d'Or, lors de la soirée de remise des trophées dans un grand temple des grandes sommités intellectuelles du Continent.

Ce sacre, est une confirmation pour ce génie, plein de talents avec des qualités exceptionnelles, qui a su construire sa légende sans jamais se démoder dans une merveilleuse popularité depuis une longue époque.

Adulé comme jamais dans un pays qui a vu des talents du micro et de la plume défiler, ce jeune journaliste ne cesse de remplir le cœur de la génération actuelle de joie. Et, cultive en elle, l'amour d'une profession malgré les risques.

C'est un modèle qui ne s'est jamais modélisé malgré les appâts, il a su se mettre à l'abri de toute tentation.

La question que se pose plus d'un, est de savoir jusqu'où ira cet entrepreneur pétille d'esprit et gourmand d'initiatives qui ne cesse de rafler de précieux sésames et à épater le Guinéen?

C'est comme pour dire, avec ce phénomène de la radio, c'est le début d'une longue histoire sans fin.

Que la légende continue!