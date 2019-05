Togo: Guerre à cinq pour le maintien

De sprint final, il en sera réellement question pour les deux dernières journées du championnat national de football de 1ère division. Et ceci surtout quand on prend le bas de tableau et les clubs qui sont toujours en lutte pour le maintien.

Si au sommet, la messe est dite et ASCK peut déjà célébrer son sacre, après une saison d'expérience et une seconde de confirmation, au bas de tableau, hormis les Lions de Tône (Foadan de Dapaong) qui savent également à quelle sauce il est mangé, cinq clubs sont encore menacés par les abysses de la D2 togolaise.

Au même moment, ce sont pas moins de 8 autres clubs qui, même s'ils rêvaient d'une plus luisante saison que celle-ci, peuvent d'ores et déjà célébrer leur maintien et profiter de l'occasion pour entamer des projections sur la prochaine saison de football. En attendant le démarrage de la course à 6 points, une exploration du classement s'impose.

Le maintien ou l'enfer ?

Relégué théoriquement depuis le coup de sifflet final de la 24ème journée de la D1 togolaise de football, Foadan de Dapaong (19 pts) tout comme son autre voisin de région (Savanes), Doumbé de Mango, qui végète déjà dans les méandres de la D2, doit également se faire à l'idée d'un travail en vue d'une remontée à partir de la saison prochaine.

Ce qui n'est pas encore le cas pour cinq autres clubs de cette élite togolaise. Sur les cinq, un pourrait être l'accompagnateur du club de Tône en D2.

Est-ce Gbikinti (26 pts, -5), Sémassi de Sokodé (29 pts, -5), ASKO (30 pts, +0), Gbohloe-Su des Lacs (31 pts, +1) ou encore Koroki (32 pts, -1) ? Réponse au soir de la 26ème journée de cette compétition.

Mais en attendant, ces cinq clubs ont la possibilité d'engranger tout au plus six points lors de ces deux journées restantes. Pour son maintien,

Koroki a juste besoin d'un point alors que le Gbohloe-Su en a besoin de deux, ASKO de trois, Sémassi, premier non reléguable, de quatre points.

Quant à Gbikinti, il devra assurer le plein des six points et espérer un faux pas de ces quatre autres précités. Intéressant donc pour ce bas de tableau où les matches devront être surveillés de près pour éviter des affaires de corruption en pagaille ou matches vendus.

Ceci surtout pour les confrontations entre les clubs déjà maintenus etceux en lutte pour le maintien. La Fédération est donc avertie.

Projection sur le futur...

Des projections, en tout cas il y en aura pour les 8 premiers clubs au classement, au terme de la 24ème journée.

De l'ASCK (43 pts, +13), hors de portée désormais de ses poursuivants immédiats et prêt à soulever la distinction qui consacre les champions du Togo, et à se voir enrouler autour du cou la médaille qui l'accompagne, à l'AS TogoPort (actuel 8ème avec 33 pts, +1), en passant par Maranatha de Fiokpo (37pts, -1), Dyto (36pts, +5), Anges de Notsè (36pts, +1), Sara FC (35pts, +0), Gomido (34pts, +5), AS OTR (33pts, -1), ils pourront passer ces deux dernières journées tranquillement.

Et ceci parce quele maintien est en poche. Toutefois, si on se rappelle des prévisions en ouverture de saison, et de ce que finalement les fruits ont trahi les promesses, il y a lieu de se rendre compte de ce que ces équipes sont obligés de se remettre plus tôt que prévu à l'ouvrage.

Ainsi, en attendant l'ouverture de mercato et des mouvements qu'il pourrait yavoir pour éviter certains désagréments durant la prochaine saison, il est donc inutile de dire que certains de ces clubs et les staffs dirigeants mettront à profit ces journées pour tester certains de leurs éléments les moins utilisés cette saison.