Cote d'Ivoire: 4e Pont d'Abidjan - Voici l'itinéraire exact de ce projet de 7,5 km

Le 4e pont d'Abidjan qui doit être rendu dans moins de 2 ans, est une infrastructure longue de 7,5 km traversant plusieurs communes.

Il reliera les communes de Yopougon, Attécoubé, Adjamé et Plateau en enjambant la lagune Ebrié. Cet ouvrage composite devrait partir de Yopougon Sideci, plus précisément entre le commissariat du 16e arrondissement et le cinéma Saguidiba.

Par la suite, il devrait traverser le Nouveau Quartier et Toit-Rouge, toujours à Yopougon, Mossikro et Locodjoro dans la commune d'Attécoubé, puis il devrait transiter par Sebroko et l'école militaire à Adjamé, sur la route du Plateau avant de plonger ses ramifications au cœur d'Adjamé.

Le 4è pont est constitué d'un viaduc long de 754 mètres qui sera construit sur la baie du banco; d'une chaussée de deux fois trois voies ; d'un échangeur de 4.025 km et d'un autre échangeur de trois (3) niveaux qui traversera le boulevard de la paix dit « échangeur Boribana ».

Par la suite, il connaîtra d'autres extensions réparties sur le Boulevard Nangui Abrogoua. Il s'agit d'une chaussée de deux fois deux voies.

Elle partira de cet échangeur d'Attécoubé (Boribana) jusqu'au Plateau (Indénie), d'un tunnel sur le boulevard Nangui Abrogoua et d'un aménagement TPC (Terre-Plein-Central) de 20 m avec une circulation à deux sens pour le futur métro d'Abidjan.