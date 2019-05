Algérie: Les sujets des examens nationaux puisés du programme scolaire

Alger — Le ministre de l'Education national, Abdelhakim Belabed a affirmé, mardi à Alger, que les sujets des examens scolaires seront puisés du programme scolaire et toutes les procédures ont été prises pour garantir le bon déroulement de ces examens.

"Les sujets des examens nationaux (session 2019) seront puisés du programme scolaire", a déclaré le ministre à la presse en marge de la rencontre nationale des présidents des commissions de wilayas des observateurs pour les épreuves du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, précisant que "l'élève ne sera pas examiné sur un cours qui ne lui a pas été dispensé en classe".

"L'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme scolaire est très appréciable", rassure le ministre qui a relevé que le retard accusé dans deux ou trois wilayas et dans quelque établissements a été rattrapé à travers "l'élaboration d'un programme spécial au profit de ces établissements".

A cette occasion, le ministre a rassuré les parents d'élèves qu'à la lumière de la situation que traverse le pays, les examens se dérouleront "dans le calme et la sérénité", réaffirmant que toutes les procédures relatives aux examens nationaux "sont en cours de finalisation".

Concernant le rôle des observateurs dans ces examens, le ministre de l'Education nationale a indiqué qu'"ils travailleront au niveau de tous les centres d'examen pour BAC et du BEM, à raison d'un observateur pour chaque centre et leur rôle consiste en la surveillance et le suivi du déroulement des épreuves dans de bonnes conditions".

Pour sa part, le Directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC), Mustapha Benzamrane, a affirmé que l'opération d'impression des sujets des épreuves scolaires débutera le 16 mai et sera encadrée par 160 inspecteurs, enseignants, fonctionnaires et employés qui seront mis en quarantaine pour une durée de 35 jours jusqu'au 20 juin.

Les examens scolaires nationaux débuteront le 29 mai avec en premier l'examen de fin du cycle primaire suivi du BEM (9 au 11 juin) et du Baccalauréat (16 au 20 juin).

L'annonce des résultats du baccalauréat est prévue pour le 20 juillet, celle du BEM pour le 1er juillet alors que les résultats de fin de cycle primaire seront connus le 16 juin.