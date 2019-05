Sénégal: A Louga, les enseignants célèbrent la fête du travail autour de deux panels

Les enseignants de la commune de Louga ont célébré, mercredi, la fête du travail en organisant des panels pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place afin d'améliorer leurs conditions de travail et d'enseignement.

"Cette année, nous avons voulu innover en invitant tous les enseignants afin de réfléchir, d'une manière intelligente, sur quelles sont les stratégies à mettre en place pour que nos situations soient améliorées", a dit le secrétaire général départemental du CUSEMS, Amadou Abdoulaye Sow.

S'exprimant lors de la célébration de la journée internationale du travail, il a précisé que deux panels sur "l'éthique et la déontologie dans l'enseignement aujourd'hui" et sur "la lecture du bulletin de salaire et le système d'imposition" sont organisés.

"Les enseignants sont stigmatisés partout et il est temps de rétablir leur image dans la société sénégalaise", a-t-il dit, soulignant aussi ce besoin d'expliquer aux travailleurs comment fonctionne le salaire et sur quelle base il est calculé.

"Les gens se lamentent à chaque fin du mois et il est temps de réfléchir et de former l'enseignant à ce qu'il puisse lire son bulletin", a-t-il ajouté.

Revenant sur la journée du 1er mai, le secrétaire départemental du CUSEMS a souligné qu'à Louga, "il y a beaucoup de chose à améliorer au niveau de l'enseignement notamment les infrastructures scolaires".

M. Sow a relevé la nécessité d'augmenter les salles de classe dans certaines écoles et de mettre en place des politiques pour que les établissements scolaires situés dans les villages puissent être dans de meilleures conditions.

"Il faut recruter un personnel suffisant. L'Etat doit faire des efforts parce que les enseignants souffrent avec le pléthore d'élèves dans les classes", a-t-il regretté.