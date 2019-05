Cote d'Ivoire: Football à Tengréla - La mairie et Ben Badi dénichent des talents

A la faveur de la première étape de la caravane de prospection de l'ex-buteur de l'Asec Mimosa et des Eléphants de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, 150 "apprentis" footballeurs se sont regroupés pour subir des tests de recrutement.

C'était le 23 avril, au stade Ibrahim Ballo de Tengréla. A l'issue des séances de détection supervisées par Yéo Martial, ex-sélectionneur national de Côte d'Ivoire champion d'Afrique au Sénégal, en 1992, plus d'une vingtaine de joueurs issus des catégories U-11 et U-15 ont été retenus.

Parmi eux, Bamba Mingôrô, en classe de 5e et âgé de 13, ans ainsi que Diallo Aly, 16 ans, pensionnaire d'une école coranique, ont occupé les plus hautes marches du podium. Ce qui leur vaut, pour le premier cité, un séjour prochain à sol béni, et un test à WilliamsVille Athletic Club (Wac), pour le second.

Il faut noter que leurs frais de séjour seront pris en charge conjointement par le maire Ballo Bakari et les organisateurs de la caravane.

« Il s'agit, pour nous, en venant dans le pays profond, de donner la chance à ces enfants qui sont si loin de la capitale de notre pays ; et qui sont, souvent, plus doués que ceux des grandes villes.

Moi-même, je suis un fruit de ces séances de détection », justifie Ben Badi. Et le maire de Tengrela, Ballo Bakary de renchérir : « Les populations de ma commune aiment beaucoup le football, mais faute de mécènes et d'opportunités, de nombreux jeunes talentueux n'ont pas pu évoluer dans des grands clubs nationaux.

C'est pourquoi, nous nous sommes associés à cette caravane afin que Tengrela puisse voir, certains de ses fils figurer dans le gotha du football ivoirien, et faire, ainsi, notre fierté ».

Yéo Martial ne tarit pas d'éloges sur les qualités des jeunes "pousses" et souhaite qu'ils aient un destin national : « Ils ont d'excellentes prédispositions pour prétendre au haut niveau et même constituer un vivier important pour le football ivoirien et assurer la relève.

Bien avant, Ben Badi et l'Unicef ont pris l'engagement de doter l'école primaire publique Soma Konaté d'une cantine scolaire. Selon les organisateurs de «Ben Badi Caravane Foot», cette deuxième édition, sillonnera dix villes de la Côte d'Ivoire du 13 avril au 17 juillet 2019.

Après quoi, tous les sélectionnés viendront à Abidjan pour un camp national d'entraînement sous les yeux d'entraîneurs et d'anciens footballeurs nationaux.