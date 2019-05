Ile Maurice: No 13 - Tentatives d'intimidation des contractuels de la CWA, le ML dément

Cet épisode serait intervenu dans un village de la circonscription n°13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) durant le week-end. Parmi les personnes qu'aurait mobilisées le chef agent du ML pour grossir la foule à Vacoas au meeting du MSM-ML, aujourd'hui : des contractuels dont les services ont été retenus par la Central Water Authority (CWA) en mai 2018.

En sus d'avoir été appelés à se vêtir de T-shirt à la couleur du ML, certains de ces contractuels se seraient entendu dire que s'ils ne s'y rendent pas, leur contrat avec la CWA ne sera pas renouvelé. Celui-ci arrive à terme le 31 mai.

Rappelons qu'en mai 2018, alors que la CWA mettait fin aux contrats de 140 contractuels, un exercice de recrutement de 140 autres contractuels deux circonscriptions s'offrir un peu plus de la moitié des postes. Le n°19 (Stanley-Rose-Hill) où le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, a été élu, avec 35 recrues, et le n°13 où le ML, parti politique de ce dernier, s'active, espérant poser ses assises, avec 39 recrues.

Selon une liste en possession de l'express, au n°13, neuf contractuels habitent Camp-Diable, six Souillac, quatre Rivière-des-Anguilles et quatre Surinam, trois L'Escalier, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, depuis que le ML tente d'étendre ses tentacules au n°13, des clashs entre des membres de ce parti et ceux du MSM sont rapportés.

Le plus récent remonterait à peu lorsque le ML se serait heurté à un refus catégorique lorsqu'il a souhaité revoir à la hausse le nombre d'autobus mis à la disposition de ses partisans pour le meeting du 1er Mai. Confronté à tout cela, Nawaz Didarally, le chef agent du ML dans les circonscriptions n° 11 Vieux-Grand-Port-Rose-Belle, n°12 Mahébourg-Plaine-Magnien, n°13 et n°14 (Savanne-Rivière-Noire), dément d'abord en bloc avoir tenté d'intimider des contractuels de la CWA au n°13.

«Pour commencer, je ne suis ni le bureau du travail ni agent recruteur. Je ne suis qu'un facilitateur qui guide des personnes à bien estampiller leur carte de chômeur, à faire leur demande pour un certificat de caractère entre autres depuis l'an 2000. Ensuite, ceux qui ont décroché un emploi à la CWA, je ne sais pas ce que leur contrat stipule par rapport au renouvellement», fait-il valoir.

D'ajouter ensuite qu'il n'a jamais été question de clash entre le MSM et le ML au n°13 comme rapporté par la presse. «C'est ce que veulent alimenter les partis de l'opposition. Le ML et le MSM travaillent ensemble au n°13. Si nous n'étions pas en bons termes, nos partisans n'auraient pas embarqué dans les mêmes autobus demain (NdlR, aujourd'hui). Ivan Collendavelloo et Pravind Jugnauth seront sur la même plateforme. Pourquoi pas nous ? D'ailleurs, avec Maneesh Gobin, Zouberr Joomaye, Bashir Jahangeer qui rentre au pays ce soir (NdlR, hier soir), nous aurons une dernière réunion dans la soirée avant le meeting», soutient Nawaz Didarally.

Concernant la couleur qu'il aurait demandé aux contractuels de la CWA de porter pour le meeting, ce chef agent du ML réplique que tout dépend de la personne. «Moi, j'ai un T-shirt bordeaux et orange que je porterai.» Il nous apprend que 38 autobus «avek so ravitayman» réquisitionnés par le MSM-ML sortiront du n°13.

De son côté, Zouberr Joomaye, député du MSM de la circonscription, avance n'avoir rien entendu à propos des tentatives d'intimidation des contractuels de la CWA. Avant de souligner qu'il va s'en enquérir auprès du chef agent du ML là-bas étant donné qu'il n'y a aucun député du ML car, précise-t-il, cela est grave si avéré.

Le député de la majorité est revenu vers nous par la suite pour affirmer qu'il n'en est rien car ce sont des adversaires politiques qui propagent cela et qu'aucun contractuel de la CWA n'habite le village du n°13 dont il est question. Ce qui n'est pas avéré si l'on se fie à une liste officielle en possession de l'express sur le recrutement des 140 contractuels de mai 2018.

Si Nawaz Didarally parle de 38 autobus de l'alliance gouvernementale qui quitteront le n°13 aujourd'hui, Zouberr Joomaye évoque le chiffre de 30. «Nou ti a 30 bis. Nou fek azout 8», rétorque Nawaz Didarally confronté par la suite à ce nouvel élément. Cela alors que notre information initiale était de 27 autobus pour le MSM et dix pour le ML, au n°13.