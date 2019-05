Soudan: CMT Vice-président - Nous ne permettrons pas le chaos sécuritaire

Khartoum — Le vice-président du Conseil Militaire de Transition (CMT) Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo a souligné que le CMT ne permettrait pas la perpétration d'un chaos sécuritaire.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi au ministère de la Défense, Lt-Gen. Daglo a déclaré que le chaos récent en matière de sécurité comprenait la fermeture des ponts , des chemins du fer , l'assaut de citoyens et l'attaque de bureaux du service de renseignement et de sécurité, Outre l'assaut sur les terres, les logements, les forces de soutien rapide et le pillage de 13 millions de livres soudanaises de salaires de son personnel, en plus du phénomène de la drogue et vérification de passagers mêmes les forces régulières.

Il a passé en revue les résultats des négociations entre le CMT et les forces de la déclaration de liberté et de changement (DLC) , évoquant l'absence d'engagement des forces DLC et la modification de ce qui avait été convenu lors de l'ouverture des ponts , des routes et le passage des trains.

Lt-Gen. Daglo a souligné que le CMT s'employait à protéger les citoyens et leurs biens, affirmant le souci de mettre fin à tous les aspects du chaos sécuritaire, conformément à la loi.

Il a réitéré l'engagement du CMT de poursuivre la mise en œuvre de ce qui avait été convenu et de négocier avec les forces DLC.

Lt-Gen. Daglo a souligné l'importance d'ouvrir les points de passage et d'éliminer les barrières sur les voies ferrées pour le transport des marchandises, des produits alimentaires et des approvisionnements en pétrole vers les États fédérés.